(VIDEO) ANC acuerda trabajar con comisión de la Asamblea Nacional para reinstitucionalizar el Parlamento

8 Enero 2020 - La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) acordó este miércoles trabajar con la comisión de la Asamblea Nacional (AN) para restablecer el funcionamiento de misma y reinstitucionalizar el Parlamento, indicó el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello. «La Asamblea Nacional Constituyente está a la orden, totalmente a la orden de esa comisión nombrada para recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Nosotros desde la instancia soberana podemos ayudar mucho», expresó Cabello en una rueda de prensa en la sede del Parlamento.En declaraciones transmtidas por Venezolana de Televisión, Cabello señaló que es necesario que esta nueva diligencia reconozca todos los poderes públicos de la nación para abrir paso a su funcionamiento de manera regular.«A esta nueva directiva le corresponde ir ante el TSJ para solicitar que se revise la sentencia por las cuales están en desacato los diputados y normalizar el funcionamiento», aseveró.Este martes, la Asamblea Nacional — instancia que se encuentra en desacato desde 2016 — creó una comisión para rescatar el orden constitucional del órgano legislativo, que estará integrada por diputados del Bloque de la Patria y de la oposición venezolana.Cabello señaló que la oposición venezolana no cuenta un con liderazgo basado en la unidad, sino en una constante división.«Sabes que es difícil para la oposición enviar un mensaje al mundo de unidad, es imposible en este momento, ha corrido mucho agua debajo de ese puente de los ataques entre ellos, se han insultado», puntualizó.Enfatizó en la mayoría del pueblo venezolano se encuentra unido en apoyo a la revolución y por este motivo que se convoca a una gran marcha el próximo martes 14 de enero para consolidar la paz y demostrar a la derecha venezolana que no van a lograr llevar una guerra en el territorio nacional.«Vamos a tomar acciones para que prevalezca la paz en el Poder Legislativo»Cabello también informó que estudian acciones para garantizar la paz en los espacios del Palacio Federal Legislativo frente a las acciones de violencia propiciadas por sectores de la oposición el 5 de enero. “La ANC, garante de estos espacios, le comunica a las partes en conflicto permanente que nosotros estamos observando y vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar para que se reestablezca la paz en este espacio”, puntualizó.Ratificó que el país no se va a paralizar porque grupos de oposición estén peleándose entre sí.Rechazó las agresiones contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios por parte de sectores de oposición y acciones de provocación contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el acto de elección de la nueva directiva de la AN y la primera sesión del Parlamento.El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) indicó que la oposición venezolana “con violencia genera políticas, pero no van a llegar a ninguna parte. Hoy los vemos al frente de un poder peleándose. El mundo los observa, por ello le ofrecemos disculpas al mundo por este vergonzoso espectáculo de la oposición”.Hizo un llamado a los diputados de derecha a «que entiendan que el país no son ellos nada más, por el bien del país”, y destacó su deseo de que este sector salga del desacato.Marcha el martes 14.Informó que el martes 14, el Psuv junto al pueblo venezolano saldrá a las calles para marchar y defender la paz, ante este conflicto generado por la oposición venezolana, que busca desestabilizar el país.Este domingo los diputados de la Asamblea Nacional eligieron a la nueva directiva de la AN en el periodo correspondiente del 2020 al 2021, la misma esta presidida por el diputado opositor Luis Parra.