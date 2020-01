En víspera del Día del Maestro: Nada que celebrar

10 de enero de 2020.- A escasos días de celebrarse el Día de Maestro, el magisterio venezolano considera que se encuentra en la peor crisis de su historia.

En el marco de las movilizaciones, piquetes, declaraciones y conversatorios que ha realizado el magisterio venezolano en protesta por la destrucción del salario y de todos los beneficios contractuales, se ha podido escuchar de la voz de integrantes de la coalición sindical de Caracas y docentes de base afiliados a otros sindicatos o no sindicalizados "que el 15 de enero definitivamente no hay nada que celebrar, al contrario, debe ser un día de lucha, de conquista y de reconquista de los derechos de los maestros e incluso de los estudiantes".

Incumplimiento del Contrato Colectivo, eliminación de beneficios y salario cero

Los docentes venezolanos han visto como se ha destruido su salario, realidad de la que no escapa el resto de la clase trabajadora venezolana. Ingresos mensuales que oscilan entre los 6 y 9 dólares al mes, eliminación del servicio de HCM y seguro funerario, violación sistemática y permanente de la contratación colectiva. Para la maestra y maestro venezolano el valor de su trabajo no le permite costear tan siquiera una comida para él o ella y su grupo familiar.

La consecuencia de estas paupérrimas condiciones y del arrebato por parte del gobierno del salario y beneficios contractuales, es la renuncia de cientos de miles de docentes quienes se han visto en la obligación de emigrar del país o ir en la búsqueda de otras fuentes de ingresos, generalmente en la economía informal.

Otra de las consecuencias de la precariedad en la que se encuentran los docentes venezolanos que angustiados, subalimentados y sobreexplotados sufren de frecuentes padecimientos de salud que en muchos casos se han convertido en crónicos, situación que se ven imposibilitados de resolver porque el Instituto de Previsión, Asistencia del Ministerio de Educación (IPASME) carece de especialistas, insumos y no brinda la atención médica adecuada, a pesar que el docente mantiene este instituto con parte de su mermado salario.

"La propaganda de quienes ocupan puestos de burocracia en el Ministerio es imponer la matriz de opinión de que los maestros son "reposeros" en lugar de resolver el tema reivindicativo, de atención de la salud y salarial de quienes llevan sobre sus hombros la loable misión de educar. Tenemos casos de docentes que han muerto en estado de desnutrición y, no son pocos los que, lamentablemente, se han quitado la vida", expresan docentes en medio de las movilizaciones y piquetes que no han dejado de hacer desde hace dos años.

Federaciones traicionan a los docentes y se enriquecen a costas de sus necesidades

La denuncia permanente que hacen los docentes de base, quienes se enfrentan con el hecho de educar en las más deplorables condicones es la actuación de Federaciones y Sindicatos.

La tragedia del magisterio es que es golpeado a dos manos: por un lado el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional que pretende que la educación venezolana no le haga peso en el presupuesto cuando pretende llevar adelante todo el sistema educativo a un bajisimo costo, que significa que cientos de miles de docentes trabajen a salario cero. Y por el otro lado, también son las Federaciones que no solo negocian las condiciones laborales y se hacen la vista gorda ante la violacion de los derechos laborales y contractuales, sino que llenan sus bolsillos a costa de las necesiudades y de los beneficios no cumplidos de los docentes.

Es así que priva la indignación en la base magisterial ante la desfachatez de Federaciones y Sindicatos Nacionales , tales como la Federación Venezolana de Maestros que preside desde hace casi dos décadas Orlando Alzuru y de SINAFUM, presidida por Orlando Pérez, que en lugar de luchar por las condiciones laborales y contractuales de los docentes, se aprovechan de que los docentes no gozan de un servicio funerario y se han convertido en "correajes de seguro" al incluirr a sus afiliados y hacerles descuentos para un tal seguro funerario que manejan de manera privada. Sobran las denuncias de docentes que al intentar cubrir gastos funerarios bajo esta modalidad y les resulta imposible. "Un robo y una estafa descarada". Es decir, que mientras los docentes venezolanos deben bregar con la falta de recursos ante un hecho de fallecimiento porque el Ministerio de Educación le ha arrebatado ese beneficio, sindicatos y federaciones fungen de "aseguradoras privadas de servicios funerarios" descontándoles importantes sumas al mermado salario de sus agremiados, además en la mayoría de los casos de manera inconsulta.

En Defensa del Derecho a la Educación

El desconocimiento del reglamento del ejercicio de la profesión docente y presionar para que la base magisterial se riga por las "orientaciones emanadas del Ministerio de Eduación", básicamente persigue la intención de que se imponga una forma en que estudiante y maestro sean "fieles obedientes", cuando lo que realmente necesita el país es una educación crítica, científica y una educación para la libertad, en donde se promueva el pensamiento crítico.

Entre otros ejemplos se cita las denominadas Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) que han sustituido los Centros de Estudiantes en la educación media y que se ha convertido en una practica hegemonizadora de la organizacion estudiantil en liceos públicos en los que se les da entrada exclusiva al partido gobierno (PSUV), mientras se le impide a los estudiantes a organizarse de manera autónoma e independiente. Es la implementaciuon del pensdamiento unico en nuestra juventud venezolana. Eso se suma a la persecusion y chantaje de la que son victimas nuestros maestros y maestras que piensan distinto a las lineas impuestas por el gobierno nacional y su partido.

15 de enero los maestros y maestras levantaremos nuestra voz

Antre esta trágica realidad, este 15 de enero los docentes venezolanos consideran que no tienen nada que celebrar. En ese sentido se organizan para autoconvocarse y juntos decir ¡Basta! al atropello del que son objetos los docentes y que se traduce en el detrimento de la educación venezolana. "Por eso estamos autoconvocándonos desde la base con mucha fuerza para concentrarnos al frente de la Iglesia Catedral de Caracas y caminar juntos hasta el frente de la sede central del Ministerio de Educación en Caracas para levantar nuestra voz y hacernos sentir porque un maestro que lucha es un maestro que educa.

Las consignas centrales que levantan son:

Por el rescate de nuestros salarios, beneficios contractuales y prestaciones sociales

En defensa de la educación venezolana