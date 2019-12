(VIDEO) Presidente Maduro insta a un cambio profundo para afrontar nuevos retos y desafíos este 2020

30 Dic. 2019.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este lunes al pueblo venezolano a un cambio profundo que permita afrontar los nuevos retos y desafíos que vienen este 2020 y así consolidar la paz y la estabilidad económica, política y social del país."El 2020 es un año para consolidar proyectos. Un año de desafíos electorales, culturales, sociales, económicos, morales, espirituales. Un año 2020, para la estabilidad en todas las dimensiones de la vida social, política, militar, económica de nuestra Patria. Tenemos con qué. Nos lo merecemos y así hay que decretarlo desde nuestros corazones de patriotas y venezolanos auténticos. En este año 2020 convoco a un cambio profundo de todo lo que deba ser cambiado", expresó el jefe de Estado venezolano en su mensaje anual desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.En transmisión conjunta de radio y televisión, el Mandatario Nacional aseveró que este nuevo año estará marcado por la recuperación económica del país, a través de la criptomoneda, El Petro, el cual se convirtió este 2019 en un "gran dinamizador" del poder adquisitivo, frente al bloqueo económico, financiero, y comercial impuesto por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.Por esta razón, señaló el presidente Maduro; que este nuevo año "tendremos sorpresas para nuestro pueblo hacia el fortalecimiento de nuestra economía y hacia la consecución, sentadas como ya están sus bases, de un modelo productivo sólido".En este sentido, recordó que este año que finaliza estuvo marcado por una gran lucha por la soberanía y la independencia de la soberanía venezolana, fuertemente atacada desde enero por la administración de Donald Trump y varios países del continente, representada en el respaldo al autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, instancia que se encuentra en desacato desde 2016."Lo sucedido entre enero y febrero no solo despejó cualquier duda al respecto: con el coraje demostrado por este pueblo ante las groseras amenazas contra la República, se añadieron nuevas páginas gloriosas al concepto de patriotismo. Hoy, salvo mezquinas excepciones, las venezolanas y los venezolanos repudiamos cualquier forma de tutelaje o dominios extranjeros. Son más de 200 años de vida republicana ganado a pulso", enfatizó el mandatario venezolano."Ha visto el mundo con más admiración que asombro, la templanza del carácter nacional de un pueblo de pie, rebelde y orgulloso de su historia. Y queda plenamente demostrado que si existen diferencias entre venezolanos y venezolanas por el poder político del país será entre venezolanos que se superen, porque no hay nada que no pueda resolverse entre hermanos, es decir, entre hombres y mujeres libres. Esta es una lección que hemos dado al mundo en momentos verdaderamente delicados, pero sobre todo es un aprendizaje para nosotros mismos", agregó durante su alocución.De igual forma, recordó los ataques al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) — registrado desde marzo pasado — orquestados desde Colombia, con el apoyo de EEUU; así como los diferentes intentos de golpe de Estado contra la democracia venezolana promovidas por sectores de la derecha, haciendo énfasis en los hechos registrados el pasado 30 de abril.Por otra parte, destacó la disposición de sectores de la oposición de sumarse a un gran diálogo nacional para poder construir las bases para la convivencia pacífica en el país, evidenciado en la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional en septiembre pasado, en el que se acordaron seis puntos de trabajo."El 2019 nos ha puesto a prueba a todos, al punto de producir espacios comunes entre quienes nos reconocemos adversarios en las ideas. Después de 600 llamados que he hecho al diálogo, éste va dando sus frutos. Te consta, compatriota, que ante cada acción extremista, hemos sido magnánimos —como corresponde a un gobierno digno cuya prioridad y sentido es el bienestar de su pueblo. En lugar de buscar revancha hemos invitado a la convivencia, hemos allanado el camino para un retorno a la política. Y finalmente hemos conseguido eco en la otra orilla", recalcó Maduro.