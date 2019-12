Escritor Ari Behn ex de la princesa Marta Luisa de Noruega se suicidó en Navidad a los 47 años

El escritor danés y noruego Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, se suicidó ayer, en Navidad, a los 47 años. La noticia fue confirmada por su representante. "Con gran tristeza en nuestros corazones, los más cercanos a Ari Behn anunciamos que hoy se ha quitado la vida", dijo Geir Hakonsund.

Nacido en Dinamarca, Behn había publicado su primer libro en 1999 con un recopilatorio de historias cortas titulado "Trist som faen" ("Triste como el destino"). En 2018 publicó su último libro, Inferno, en el que describía sus trastornos mentales. "Puestos en lo peor, soy un payaso. Visto con más clemencia, soy una persona cualquiera y un actor. Para muchos, soy un loco", dijo durante la presentación del libro.

El autor se casó con la princesa Marta Luisa en mayo de 2002, a los 30 años, de acuerdo con lo publicado por el diario El País. Tuvieron tres hijas: Maud Angelica (nacida en 2003), Leah Isadora (2005) y Emma Tallullah (2008). Se divorciaron en agosto de 2016.

Amigos y personalidades noruegas, como la familia real o la primera ministra Erna Solberg, expresaron sus muestras de tristeza. "Ari fue una parte importante de nuestra familia durante varios años y nos llevamos con nosotros buenos recuerdos de él", indicó la casa real en un comunicado. "Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestras nietas hayan perdido a su amado padre. Tengan una profunda compasión por sus padres y hermanos, que ahora han perdido a su amado hijo y hermano".

Por su parte, los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, aseguraron: "Fue un buen amigo, un querido miembro de la familia y un tío maravilloso, con quien compartimos muchos de los pequeños y grandes momentos de la vida".

Escándalo

Hace dos años, cuando se conocieron denuncias de acoso en Hollywood por parte del actor estadounidense Kevin Spacey, Behn contó que en 2007 vivió un momento incómodo con él.

"Estábamos conversando, él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: 'Oye, salgamos a fumar un cigarrillo', y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa", dijo el escritor.

Además contó que se tomó la insinuación con gracia y que respondió rápidamente: "Quizá más tarde".