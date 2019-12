(VIDEO) Amenazado de muerte por terrateniente el pastor Antonio Pérez, en Santa Bárbara del Zulia

Domingo, 22 de diciembre 2019.- Al pastor Antonio Pérez de Santa Bárbara del Zulia un terrateniente de la zona le ha amenazado de muerte, el día 12 de diciembre frente a la Fiscalía General de la Nación, en este corto video, nos narra cómo ocurrió este evento:



He aprendido que la fuerza y el poder pueden mas que la razón y la verdad.



Fui amenazado de muerte por el terrateniente Guido Rincón, señaló, en compañía de un guardaespaldas y dos guardias nacionales que andaban con él.



Pastor Antonio Pérez: el terrateniente me dijo que mi vida dependía de un hilo porque él tiene mucho dinero y puede comprar a la Guardia, puede comprar la Fiscalía, puede comprar a la Alcaldía y puede comprar al Ministerio Público

Credito: aporrea tvi

Me dijo que mi vida dependía de un hilo porque él tiene mucho dinero, puede comprar la Guardia, puede comprar la Fiscalía, puede comprar la Alcaldía, puede comprar al Ministerio Público, etcétera, etcétera.

Ya nosotros hemos acudido a todas las instituciones y no tenemos apoyo, respaldo de ninguna institución.