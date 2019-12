Vladimir Padrino: Los militares deben mantener el honor y preservar la Constitución

Militares desertores en Colombia Credito: Archivo

22 de diciembre de 2019.- Los militares deben mantener el honor y ceñirse a los códigos, leyes y reglas emanadas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de ser fieles al juramento de defender la integridad y soberanía nacional, ratificó este sábado el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.



Su posición la manifestó en referencia a la situación que padece un grupo de exoficiales y soldados que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alentados por el dirigente de la ultraderecha venezolana Juan Guaidó y, sin embargo, actualmente están en Estados Unidos sin ninguna protección o asilo, mientras otros en similares condiciones se encuentran disgregados en otros países de la región.



El ministro recalcó que los militares están en la obligación de preservar como condición sine qua non los códigos de ética, propios del honor militar, entre los que resalta el respeto a la soberanía popular.



“Los militares deben ceñirse sin ambages a la Constitución, interpretarla, cumplirla y hacerla cumplir; validar nuestro juramento y defender los mandatos de la soberanía popular como una condición sine qua non de ciudadanos con códigos especiales, propios del honor militar”, recalcó Padrino López en un mensaje publicado en la red social Twitter.



Recientemente, el exmayor de la FANB Hugo Parra Martínez, afirmó que la dirigencia opositora liderada por Guaidó “usó y desechó” a los militares que se sumaron al movimiento e intento de invasión a Venezuela el pasado 23 de febrero por la frontera con Colombia, con la excusa de ingresar una supuesta ayuda humanitaria.



“Caí en un saco y estoy en el fondo. Perdí todo, mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada. No veo una salida”, expresó el desertor quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), refiere un material difundido en Twitter por la corresponsal de la cadena Telesur, Madelein García.



Parra Martínez se encuentra detenido en la Winn Correctional Center del Departamento de Correccionales de Louisiana, sureste de Winnfield, uno de los recintos carcelarios destinados por el gobierno de EEUU para retener miles de hombres migrantes.



En una entrevista concedida a un medio internacional, Hugo Parra Martínez también precisó que tras la intento golpista del pasado mes de febrero no ha recibido el apoyo prometido por Guaidó, al contrario se encuentra detenido en el país del norte desde hace ocho meses “sin saber hasta cuándo o si lo terminarán deportando a Venezuela”.



“Aquí solo me acompaña la biblia y Dios a quien le imploro todos los días para que me ayude”, dijo el exoficial quien está en prisión junto a otros desertores del cuerpo castrense venezolano.



