Banco Bicentenario: Más del 80% de los pensionados utilizan canales electrónicos

20 de diciembre de 2019.- Durante el 2019 el Banco Bicentenario del Pueblo (BBDP), entregó 34 mil tarjetas de débito (TDD) a pensionados y pensionadas de la Patria, cifra que se suma al millón 199 mil (82,35%) que ya hacen uso de los canales electrónicos, como parte de la Gestión Victoriosa y oportuna que ofrece la entidad.



Además, es importante resaltar que el Primer Banco Socialista de la Nación brinda atención priorizada a casi la mitad de los pensionados del país, es decir de los 4 millones 900 mil 764 que reciben el beneficio, el Banco Bicentenario del Pueblo atiende el 45% de esta población en las 439 agencias distribuidas a nivel nacional.



Es así como los venezolanos y venezolanas han preferido utilizar los canales electrónicos que oferta esta banca del Estado, para realizar sus transacciones de manera fácil, cómoda y segura, lo que permite su estabilidad y tranquilidad financiera.



Datos de interés



- Actualmente, la entidad cuenta con 1.507.095 abuelas y abuelos que reciben la pensión a través del BBDP.

- 1.243.070 poseen la Tarjeta de Débito del BBDP.

- 1.199.804 utilizan los canales electrónicos del BBDP.

- 2.194 taquillas se encuentran a disposición para la atención preferencial en todo el país.



Sobre este particular, la pensionada Ana Briceño, quien cobra su pensión en la agencia de la avenida Luis Roche de Altamira, resaltó que siempre es atendida con amabilidad por el personal del banco. "Me siento conforme con el servicio que me brindan, por eso vengo todos los meses aquí", expresó.



Así mismo, el pensionado Freddy Vega, quien cobra en la agencia principal de Caracas, indicó que la atención y amabilidad de los trabajadores y trabajadoras es eficiente en cada jornada. "Son personas que nos atienden muy bien y con mucha paciencia, eso es gratificante. Gracias por el apoyo que nos brindan", dijo.



Por su parte, Carmen Rea, manifestó que agradece el incansable trabajo que realiza la entidad financiera. "Venir al Banco Bicentenario es lo mejor, la atención de los empleados es excelente porque están pendiente de todos los detalles y a quienes padecemos de alguna discapacidad, nos consienten y nos hacen sentir en casa", aseveró Rea.



De esta forma, el presidente de la entidad, Miguel Pérez Abad, respalda el compromiso de sus trabajadores, quien promueve la atención priorizada y humana con nuestros usuarios y usuarias, garantizando cada mes, el pago de la pensión.