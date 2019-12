Avioneta con nueve pasajeros fue declarada en "fase de alerta" tras perder contacto con la torre de control del aeropuerto de Charallave

Credito: EU

20-12-19.-Una avioneta con nueve personas a bordo fue declarada en "fase de alerta" la noche de este jueves, luego de perder contacto con la torre de control del aeropuerto metropolitano de Caracas, Oscar Machado Zuloaga, ubicado en Charallave.



La aeronave King 100 siglas YV 1104, que partió desde Guasipati, estado Bolívar; perdió el contacto a cinco millas naúticas del aeródromo mirandino que era su lugar de destino.



De los nueve tripulantes, siete eran pasajeros quienes fueron identificados como Mariano Agustín Díaz Ramírez, Marielbys Alejandra Contreras Cardenas, Rafael José Araujo Cardozo, Daisy Maigualida Colina Polanco, Humberto José Vivanco Quintero, Ana María del Carmen Fois Colina, Alejandro Enrique Suegart Bonnet, según una lista a la que tuvo acceso el periodista del diario El Universal Carlos D' Hoy.



Ya las autoridades fueron notificadas e iniciaron las labores de búsqueda en el cuadrante de la última ubicación conocida de la aeronave.



Díaz Ramírez y sus supuestos vínculos a Raúl Gorrín



El abogado y empresario Mariano Díaz Ramírez, uno de los pasajeros de la avioneta desaparecida, fue denunciado ante el MP en mayo de 2015 por lavado de dinero y narcotráfico, sin embargo dicha acusasión no prosperó en el seno de la Fiscalía, dirigida en ese entonces por Luisa Ortega Díaz, quien luego de que se destapara una trama de corrupción en EEUU, que involucraba a Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, ha señalado a este último como "el testaferro" del presidente del TSJ, Maikel Moreno al igual que de la primera dama, Cilia Flores, y sus hijos.



Díaz supuestamente estaría vinculado a Gorrín con quien defendió al expresidente del Banco Canarias, Alvaro Gorrín Ramos (quien no está emparentado al dueño de la planta televisiva, Globovisión), en el caso Microstar donde se habrían utilizaron dólares preferenciales de Cadivi para la compra de unos equipos de computación que finalmente no serían adquiridos.



Asimismo, un trabajo de Tal Cual recuerda que el diario Últimas Noticias publicó en su momento varios reportajes investigativos que vinculaban a Díaz Ramírez con la llamada "banda de los enanos", en la que también estaría Raúl Gorrín, una cuadrilla de poderosos empresarios y exfuncionarios venezolanos que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis, según señala una nota del medio colombiano El Tiempo.

