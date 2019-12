Elías Jaua: El imperialismo solo retrocede frente a los pueblos valientes

Caucagua, Edo. Miranda, 20.12.19.- "En un año difícil, un año en el que parecía inevitable que nos iban a hacer la guerra, que del cielo iban a caer bombas, ¿qué detuvo a imperialismo? lo detuvo la dignidad de un pueblo, porque el imperialismo solo retrocede frente a los pueblos valientes; cuando el imperialismo ve un pueblo valiente un pueblo unido, lo piensa, retrocede", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la transmisión número 146 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido por la señal de YVKE Mundial.



Desde el Complejo Cultural de Barlovento, ubicado en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda, Jaua expresó que "aquí hay un solo héroe: el pueblo venezolano está escribiendo una historia; si yo pudiera colocarles una condecoración sería del tamaño del corazón de Hugo Chávez, esa es la medalla que se merece este pueblo", manifestó Jaua.



Asimismo, Jaua destacó la firmeza y el compromiso de los comuneros y comuneras barloventeños, por "todo lo que han atravesado y batallando: los apagones, la comida los servicios públicos, y ustedes firmes, dando la cara, calle por calle, espacio por espacio", enfatizó.



Barlovento: expresión del Poder Popular



Este Encuentro Popular contó con la participación de comuneros y comuneras de las diversas parroquias que conforman el municipio Acevedo, quienes contaron cómo desde la producción han hecho que esta tierra barloventeña sea expresión del Poder Popular organizado.



Juan Aponte, alcalde de Acevedo, destacó que este municipio "está 100 por ciento comunas, tenemos 32 comunas en 8 parroquias, 252 consejos comunales, 842 jefes de calle, y 8 equipos políticos bien organizados". Aponte añadió que el pueblo de Caucagua "está enrumbado hacia eso que Chávez nos invitó: construir el socialismo desde la raíz, hemos ido a la raíz de los problemas y los estamos resolviendo; con el Poder Popular nos la jugamos", aseveró.



Por su parte, Maximiliano Hernández, vocero de la comuna El Renacer de José Félix Ribas, señaló que desde ese espacio productivo "hemos planteado sustituir la harina de trigo por harina de raíz de tubérculos, así garantizamos ahorrar al Estado por lo menos el 35% por de las divisas que invierte en adquirir trigo en el exterior", y subrayó que aproximadamente un tercio de los tubérculos que se consumen en Caracas se producen en la parroquia Ribas.



Raimunda Basalo, agroecóloga y maestra-pueblo de la parroquia Capaya, realiza un trabajo de concientización con los productores para eliminar el uso de agrotóxicos en la siembra, y desarrolla un interesante trabajo con el rescate de la medicina natural ancestral "para no depender de la farmacia; nosotros tenemos nuestros propios remedios. Estamos enseñando a los productores que nosotros podemos ser sustentables, no es necesario que trabajemos con compañías ni que vengan de otras partes a ayudarnos", indicó.



Bolívar eterno



Este Encuentro Popular fue propicio para recordar el legado del Padre Libertador Simón Bolívar, a 189 años de su paso a la inmortalidad. Jaua recordó que, luego de décadas de olvido, fue "gracias a Chávez quien lo trajo a este tiempo histórico, que trajo sus ideas y que, a partir de las ideas de nuestro Padre Simón Bolívar, refundamos la República hace 20 años".



En ese sentido, Jaua enfatizó que el pueblo no puede perder nunca el orgullo de ser bolivariano, pues "pocos hombres en el mundo han hecho lo que Bolívar hizo, es un gigante de la humanidad nuestro Padre Libertador y su obra sigue viva en los pueblos de este continente; por donde pasó Bolívar siguen los pueblos en batalla: en Bogotá, en Lima, en Chile y Bolivia", apuntó.



Del mismo modo, Jaua reiteró que en la Constitución aprobada por el voto popular hace 20 años, "están los fundamentos de la República de Bolívar, de la República que fue traicionada y que murió el 17 de diciembre de 1830, y que, de la mano de Hugo Chávez y nuestro pueblo, fue resucitada un 15 de diciembre de 1999 cuando nació la Quinta República, la República Bolivariana de Venezuela".



Finalmente, Jaua reiteró que, ante las dificultades que atraviesa nuestra Patria como consecuencia de la confrontación política y el bloqueo económico, "tengo un compromiso jurado con Hugo Chávez y yo lo voy a cumplir, cueste lo que cueste, al costo que sea; nosotros vamos a contribuir con el granito de arena que podamos, a que nuestro pueblo definitivamente alcance el objetivo histórico de vivir bien, vivir con felicidad", concluyó.