(VIDEO) Wayuus detenidos en la GNB de Santa Bárbara del Zulia, permanecen prácticamente secuestrados

Jueves, 19 de diciembre de 2019.- Frente a la sede principal de la Fiscalía General de la República, ubicada en Caracas se apersonaron un grupo de mujeres guajiras, Wayuú, procedente de Santa Bárbara del Zulia, para realizar una grave denuncia.



Se trata de la retención de once ciudadanos, detenidos en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, en Santa Bárbara, quienes prácticamente permanecen secuestrados ya que no les han permitido verlos por varios días, violando de forma flagrante sus derechos constitucionales y humanos.



Venimos a pedirle ayuda a Maduro, a Nohelí Pocaterra, ya que nosotros venimos de Santa Bárbara del Zulia, dijo Zoila González, venimos del Zulia, venimos a pedir ayuda porque nosotros hemos entrado en cada instituciones desde Santa Bárbara del Zulia y todos nos han cerrado las puertas.



Tenemos nuestros familiares detenidos en Santa Bárbara del Zulia, en el comando de la Guardia Nacional por algo que ellos no hicieron, no cometieron ningún delito.



Nos agarraron en una invasión, en un predio, custodiando las tierras, nos metimos ahí porque necesitamos cultivarlas, trabajarlas.



Son once detenidos que están en el comando de la guardia desde hace como un mes...allá no nos dan respuestas, no nos dejan pasar agua, no nos dejan pasar comida...ni ropa, nada...no hemos podido verlos.



Carlos Durán Falcón, abogado penalista, abogado comunitario, quien acompañaba a las denunciantes, tomó el uso de la palabra:



Estoy en representación de mi raza la cual, ellos viven en Santa Bárbara del Zulia...presidente Maduro de que derechos humanos estamos hablando, ¿cómo es posible que en pleno, finalizando el año 2019 ocurran esta vejaciones?



¿Qué dice la Constitución de la Equidad y la Igualdad sin credo, religión, raza?



Lo que pasa es que en el Zulia la corrupción que está dominando este país, se agiganta y se agiganta desde el punto de vista que allá gobiernan son los terratenientes.



Imagínese presidente Maduro, ministro de relaciones interiores que allá hay tipos que son pagos por los terratenientes y tienen las fincas solas, abandonadas, no se cultiva nada,



¿Cómo no vamos a tener crisis nosotros cuando nos están engañando diciendo que sembremos?



Podemos darle a los indígenas los terrenos desocupados, los terrenos baldíos pero no se está cumpliendo eso.



Carlos Durán Falcón: aquí hay comunicado dirigido a Luis Caldo Soteldo con fecha 16 de octubre en donde ellos hacen esa denuncia de esos latifundios, hasta el sol de hoy, ministro, presidente Maduro no le dieron respuestas a los indígenas

Esta gente está pasando necesidades.



Señalando a algunas de las presentes señaló el abogado Durán: ella está orinando sangre, esta fue manoseada, esta ciudadana fue manoseada sus senos y sus partes genitales, golpeadas con las rodillas por un capitán.



Fuimos golpeadas también por el terrateniente, el dueño del predio, Guido Rincón, a él lo culpamos de todo lo que nos llegue a pasar a nosotros y a nuestros familiares.



Lo culpamos, porque él nos amenazó, dice que él tiene mucho dinero para pagar a todo, a todo, comprar a todo.



Continua Durán Falcón: y está empatadísimo con la Guardia Nacional, domina los tribunales, domina el Ministerio Público.



Mira Tarek, allá hay sujetos que se hacen pasar por fiscales, yo no sé de donde sacarán una credencial.



No he podido contactar a los detenidos, a mi no me han dejado entrar, los tienen totalmente incomunicados...eso lo maneja el Tribunal Segundo de Control de Santa Bárbara del Zulia.



También informo Durán que en conversación sostenida con la secretaria del tribunal esta le indicó que el terrateniente está de acuerdo con un convenio reparatorio donde los campesinos deberían pagarle seis millones.

Una se las denunciantes señaló: nosotros no le hicimos ningún daño a su finca, lo que hicimos fue limpiarle, limpiarle la vaquera que tenia montañas de basura...el debería pagarnos a nosotros.



Al presidente Maduro: yo le diría (dijo una de las denunciantes) yo le pediría que nos ayude, ayúdanos Presidente, ayúdanos.