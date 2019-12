Asociación de Juristas cuestiona informe de Bachelet sobre DDHH en Venezuela

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe Credito: Prensa Consejo Nacional de DDHH

19 de diciembre de 2019.- Este miércoles, la Asociación Americana de Juristas cuestionó el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, respecto a su visita a Venezuela en el mes de junio, y concluyó que la situación de crisis en el país es de carácter económico y no de DDHH.



El representante de la referida organización, Gianfranco Ferrer, señaló que visitaron el país entre el pasado 10 y 16 de noviembre en compañía de otros activistas y expertos internacionales para verificar las condiciones de los DDHH, y en ese orden concluyeron que la situación de Venezuela “no es de derechos humanos sino económica”.



Recalcó que las acciones económicas ejercidas por Estados Unidos impiden el libre goce y ejercicios de los derechos de los venezolanos, particularmente, en materia alimentaria, salud y capacidad productiva.



“La comisión ve con preocupación que los argumentos brindados en el informe presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al omitir las causas que la generan y fomentar una imagen distorsionada de la real situación crisis que vive hoy este país, termina justificando hábiles para justificar una intervención en Venezuela”, expresó, refiere un vídeo colgado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, a través de un mensaje publicado en Twitter.



Al respecto, Devoe subrayó que un grupo de Organización No Gubernamental a Venezuela (ONG) se sumaron a la denuncia sobre medidas coercitivas e ilegales impuestas por el país del norte y sus aliados contra Venezuela, las cuales impiden el impulso productivo de la nación y las capacidades del Estado para garantizar los servicios fundamentales a la población.



Cuatro de las cinco ONG que intervinieron denunciaron los efectos del bloqueo económico y comercial de EEUU, especifica el mensaje difundido por el funcionario venezolano.



“En debate sobre Venezuela en el Consejo de DDHH de ONU intervinieron 5 ONG. 4 de ellas denunciaron el impacto causado por las sanciones y reconocieron el compromiso del país con el respeto de los DDHH. La verdad de Venezuela que no será reseñada por la gran prensa mundial”, refiere el mensaje.



De igual forma, Ferrer dijo que los organismos con tutela en esta materia de DDHH deben dejar de usar sus argumentos como mecanismo para la imposición de sanciones y medidas coercitivas, así como bloqueo económicos, comerciales e intervenciones armadas.



También, acotó que este tipo de medidas, violatorias del derechos internacional, limitan las capacidades del Estado para garantizar a su población sus plenos derechos.



“Hemos podido constatar los esfuerzos del Estado en su cumpliendo, así como las instancias de diálogo con la oposición y con diversos sectores para arribar a soluciones consensuadas”, apuntó.



La Fundación Latinoamericana por los DDHH y el Desarrollo Social (Fundalatin) también intervino en la plenaria en vocería de su presidenta, María Eugenia Russián, quien reiteró que el bloque financiero impuesto por EEUU sigue impactado de forma directa en los niños que padecen cáncer.



Russián además exigió a Bachelet que intervenga para que España haga efectiva extradición a Venezuela Enzo Franchini asesino del joven Orlando Figuera.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 424 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)