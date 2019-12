Lara: realizadas 1ras Jornadas de Emprendimiento Ambiental en la Universidad Politécnica

18 de diciembre de 2019.- Impulsar el emprendimiento aplicando los principios de calidad y ambiente fue el objetivo del 1er Encuentro de Experiencias de Emprendedores en la semana de la calidad realizada del 27 al 29 de noviembre 2019, en la sede de la universidad Politécnica territorial Andrés Eloy Blanco UPTAEB; con sede en Barquisimeto, estado Lara Venezuela.

Durante los días 27 y 28 se presentaron ponentes expertos y emprendedores egresados en el tema de sistemas de calidad y el ambiente. Entre las ponencias presentadas están la de la Msc. Kiuz Cárdenas con el tema Biodiversidad y participación Ciudadana. Precisó que actualmente no ese habla de cambio Climático, sino de Emergencia Climática. Expuso que el ambiente nos ofrece bienes tangibles e intangibles que se deben proteger. Los seres humanos, somos parte de la naturaleza y se le deben ofrecer alternativas sustentables a la población para aprovechar los elementos y recursos naturales.

Andrea Cordero TSU en Sistemas de calidad y Ambiente, presentó su propuesta de compostaje de los residuos en Porcinos del Alba una empresa del estado.

Francarlys Riera Directora del MINPPAU (Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana), explicó sobre los procedimientos para obtener financiamiento para emprender con agricultura urbana.

Gustavo Silva presento su emprendimiento de una empresa de eventos y floristería, aplicándolos métodos de calidad total.

El Profesor Freddy Mascareño hablo sobre el emprendimiento y el profesional de la calidad y el ambiente.

José De Sousa Infante, Lic. en Estudios Ambientales y Abogado, habló sobre el emprendimiento ambiental, referido a la creación de organizaciones ambientales tales como Asociaciones Civiles y Fundaciones. Motivó a los profesionales de la UPATEB de la carrera Sistemas de Calidad y Ambiente y Seguridad e Higiene Laboral, a asumirse como profesionales del ambiente en sentido amplio, a ser corresponsables de los daños que realizan las empresas bajo su cargo y participar en actividades de conservación ambiental. La biodiversidad, el cambio climático, la extinción de especies, la contaminación ambiental son temas que atañen a los egresados de esta casa de estudios.

Reflexionó sobre la ética de la profesión, y recomendó no convertirse en un "maquillador de informes" sobre la gestión ambiental y por el contrario hacer que la empresa cumpla las normas ambientales y asumir sus responsabilidades. Invitó a los jóvenes a participar en el quehacer ambientalista en la región, creando organizaciones ambientales en la universidad, participando en actividades, eventos, proyectos y mantener un compromiso con la preservación de la vida en el planeta.

La Msc. Glorys Álvarez, desarrolló el tema de la Calidad en el contexto mundial. Primeramente puntualizó sobre la calidad total, la cual se basa en dos brazos: calidad integral y la protección ambiental. Una empresa no puede contaminar, porque no tendría calidad total.

Explico que la empresa debe comprometerse con la calidad, y comprometerse es nacer y morir con los principios de la calidad total. Detalló que para logar la calidad se debe medir, corregir los problemas, no solo colocar pañitos de agua caliente. Entre sus recomendaciones están:

-Los comités de calidad y ambiente en las empresas deben realizar monitoreo de los procesos de calidad.

-Capacitar permanentemente a los trabajadores.

-Aplicar la norma ISO 9001 del año 2.015 para prevenir efectos en el ambiente.

-El uso de metodología Pensamiento basado en riesgos aplicando el Análisis a modo de falla y efecto (A.M.F.E.).

-Las empresas deben reconocer a sus innovadores e inventores, pero también a quienes aplican o ejecutan los programas e innovaciones.

-Para tener crecimiento con rentabilidad en la empresa se debe estandarizar los procesos, medir, documentar.

-Investigar las necesidades de los clientes.

-Realizar planificación estratégica, tomando en cuenta todas las actividades, para lo cual se recomienda aplicar las 5WH es decir las 5 preguntas en Ingles (What, Where, When, Who, Why, =Qué, Dónde, Cuándo, Quien, Cómo).

-Implementar la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

-Implementar la cultura de la calidad desde el principio, las 5S

-Informar sobre los cambios en las empresas, esto hace sentir a la gente consultada, importante y los involucra.

-Establecer políticas de calidad documentarla.

-Plantearse la competitividad, competir para ser los mejores.

-Es importante el control o atención de los conflictos internos en la empresa que afecten la comunicación y la calidad total. Indagar cuando el ambiente laboral esta "pesado". Muchas organizaciones como la UPTAEB por ejemplo existen conflictos internos que afectan su desenvolvimiento.

-Entre las tendencias están que los supervisores hoy día son considerados facilitadores de la calidad como l la norma ISO 9001-2015.

-Revisar la misión y la visión corporativa, preguntarse porque están allí y hacia donde van. Indicó que algunas empresas saben que hacen pero no hacia dónde van; es decir les falta planeamiento estratégico.

-Controlar: Proveedores, a estos se les debe dar certificados de calidad.

-Auditoria de la calidad.

-Una empresa debe estar en constante innovación y mejora constante para evitar ser alcanzada.

-Tener un comportamiento ético, en todos los aspectos de la empresa, con énfasis en la calidad.

-Se debe crear un comportamiento organizacional: "respirar calidad" que la gente en la organización este satisfecha.

El día viernes concluyeron estas jornadas con la Feria del Desarrollo e Innovación, donde los estudiantes de los semestres del 1ero al cuarto presentaran sus proyectos e innovaciones.

La UPTAEB comprometida con la calidad…Confiamos en que su estudiantes y egresados se comprometan también con el ambiente.