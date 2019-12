(VIDEO) ¿Qué está pasando con el caso de Rodney Álvarez?, Armando Guerra nos informa

¿Qué está pasando con el caso de Rodney Álvarez?, trabajador de Ferrominera del Orinoco, quien lleva mas de ocho años preso por un delito que no cometió y cuyo juicio ha sido sometido a un procedimiento dilatorio, conocido en el argot judicial como retardo procesal, que consiste en una serie de maniobras que se llevan a cabo para retardar la solución de los casos.Frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Caracas, Armando Guerra, profesor universitario y del partido Socialismo y Libertad, quien con un grupo de trabajadores se presentaron a mostrar su solidaridad con Rodney nos informa sobre este caso:Este es un claro ejemplo de la criminalización de la protesta.El gobierno pretende que los trabajadores no luchen, pretende que los trabajadores nos desarticulemos, dispersemos nuestra fuerza.El caso de Rodney y el caso de Rubén Gonzalez pretende precisamente entonces, golpear el movimiento obrero para propiciar ese estado de caos de los trabajadores.Por parte del gobierno, por parte del sistema de justicia, nunca habrá justicia para los trabajadores si no nos movilizamos, si no nos organizamos, si no tomamos la calle.Hoy doce de diciembre por novena vez, óigase bien, novena vez, se abre el juicio a Rodney Álvarez, suspendido tres veces por cambio de jueces y las demás ocasiones por demora, porque se caen las audiencias.Rodney Álvarez es un ejemplo para los trabajadores: ocho años de cárcel, señalado por un crimen que las evidencias demuestran que él no fue el ejecutante del asesinato.Hay un video de Ferrominera del Orinoco, del sistema de seguridad de la empresa en el que se ve donde estaba Rodney Álvarez en esa asamblea del nueve de junio del 2011 y se ve también como hay una persona que está detrás accionando un arma y hace dos disparos...esa persona se llama Héctor Maitán, es el secretario de organización del sindicato de Sintraferrominera y es el que acciona, hace los dos únicos disparos que se dan en esa asamblea.Maitán se da a la fuga y dos efectivos de la guardia nacional lo capturan con la pistola todavía en la mano.El gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, al día siguiente, en un programa de radio popular en el estado Bolívar, declara que los disparos de Maitán fueron al aire, señores, se estaba dando una pauta a los organismos policiales.Dos días después, un helicóptero del CICPC se traslada desde Puerto Ordaz hasta Ciudad Piar y después que desalojan la oficina donde trabajaba Rodney Álvarez y lo dejan solo, se meten los funcionarios del CICPC lo encapuchan, le ponen un trapo negro en la cara para sacarlo y lo llevan detenido, hasta el día de hoy.Hizo una pasantía en la cárcel de El Dorado donde sufrió un primer atentado y luego lo trasladan al Rodeo II donde ha sufrido dos atentados mas.Rodney Álvarez lleva ocho años preso, por el video y por la evidencia de mas de cuatrocientos trabajadores que estaban en esa asamblea que vieron quien disparó, que vieron quien accionó el arma.Fue recogido por los periódicos de la región en Guayana, todo lo que estoy relatando y sencillamente Rodney Álvarez sigue cumpliendo una condena de la cual él no es culpable porque se pretende encubrir a Maitán y a la mafias del oro a la mafia del hierro en Ciudad Guayana.Las cuales son causantes del deterioro y de la quiebra de las empresas básicas, de la quiebra de Minerven, de la quiebra de Ferrominera y de la quiebra de Sidor y se han lucrado, viven de recursos que son de todos los venezolanos, son los padres del Arco Minero, son los padres del desfalco de todo el país.