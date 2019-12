Contraloría Sanitaria llama a no consumir bebidas alcohólicas sin registro

17 de diciembre de 2019.- El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs), ente adscrito al Ministerio para la Salud, instó a la población venezolana a no consumir bebidas alcohólicas que carezcan de la información sanitaria obligatoria en sus etiquetas.

En un circular con fecha del 11 de diciembre, pero publicada dos días después en la cuenta oficial del Sacs en Instagram, con el objetivo de "resguardar la salud pública" y "disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria", el organismo llamó a los ciudadanos a verificar que la bebida tenga el número de registro sanitario.

"Esta información es indicativa de que el producto ha sido sometido a la evaluación sanitaria respectiva por parte de este servicio autónomo considerándose apto para el consumo humano", indicó el ente en el documento.

El Servicio de Contraloría igualmente exhortó a verificar el nombre del producto, la identificación del fabricante o del importador, en caso de que sea un producto importado, y la fecha de elaboración.

"De la misma manera se insta a no realizar y consumir mezcla o combinaciones de bebidas alcohólicas no seguras que no cumplan con las regulaciones sanitarias", explicó el Sacs.

Los riesgos

La elaboración de bebidas alcohólicas caseras es una práctica que se ha vuelto común en los últimos meses. A inicios de noviembre, la ingesta de cocuy casero, bebida típica del occidente del país, causó la muerte de tres primas en San José de Cotiza, en Caracas. Habían sentido dolores estomacales y molestias en la garganta tras beber el licor. Según las actas de defunción, fallecieron por intoxicación aguda y daños al aparato digestivo.

En las regiones también se han registrado casos. En Aragua, según el Diario La Voz, cuatro personas murieron en 15 días por consumir cocuy casero.

El gastroenterólogo y hepatólogo Saturnino Fernández, jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Caracas (HUC), comentó a Efecto Cocuyo que los riesgos de consumir bebidas que no cuentan con el debido control sanitario pueden ir desde daño cerebral, lesiones en intestinos y páncreas hasta provocar la muerte.

La gravedad de la fabricación de bebidas como cocuy o guarapitas en lugares no aptos recae en el uso de tipos de alcohol distintos al etílico, los cuales producen intoxicaciones. El especialista recomendó evitar el consumo de bebidas alcohólicas, pero en caso de hacerlo, verificar que tenga una procedencia lícita.