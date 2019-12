(VIDEO) Nicolás, hablemos sobre El Petro, propone Roberto Montemarani

Lunes, 16 de diciembre de 2019.- Desde la avenida Urdaneta , esquina de Veroes, en pleno centro de Caracas, frente a la sede de Sunacrip, el martes diez de diciembre, Roberto Montemarani aborda un tema que preocupa a mucha gente dado el desconocimiento y la falta de información que de él se tiene, se trata de El Petro.



Como acostumbra se dirige directamente al presidente Nicolás Maduro Moros, quien, nos han contado, eventualmente revisa las notas e informaciones que se le envían a través de este medio.



Que alguien nos aclare muchas cosas sobre El Petro, una moneda nueva que tiene un poquito nervioso a muchos señores, a muchas señoras, sobre qué es, hablamos de una moneda virtual y nadie nos explica que es una moneda virtual.



Ni lo explicas tú Nicolás, ni lo explica la gente de Sunacrip…si tú no empiezas a aclararle a la gente lo elemental, lo sencillo de lo que es una moneda virtual, de explicarle con ejemplos muy didácticos, muy para gente sin ningún tipo de experiencia porque estás llevando a todo un pueblo al campo tecnológico.



Lo que hay que hacer es alfabetizar tecnológicamente para eso están los Infocentros…mientras no le metas la mano a los Infocentros y no logres mejorar eso, no lo vas a lograr.



Para eso están los Infocentros para que le den clase a cualquier persona de pueblo, para que entienda lo que es una moneda virtual que es una moneda existente pero que no es real.



Explícale eso a la gente Nicolás, algo que existe, tiene una existencia aparente pero que no es real, explícaselo a la gente Nicolás, explíquenselo a la gente señores de Sunacrip.



Retoma Montemarani la situación de los Infocentros e introduce un elemento adicional y se pregunta: ¿cómo vas a hacer tú, Nicolás cuando este desastre que tiene la CANTV, cuando no hay líneas, vas al banco y no tienen línea, te meten un guaifai (wifi) y se cae el guaifai.



Si yo entro a un negocio a comprar con El Petro, porque el negocio me cobra en Petros y yo estoy muy ilusionado porque el negocio me cobra en Petro y cuando voy a pagar el guaifai no funciona, se cayó, se cayó la línea.



Si tu no tienes una plataforma importante que soporte el peso de un país no vas a lograr absolutamente nada.



Se refirió finalmente Montemarani a su experiencia con Sunacrip en el proceso de compra de Petros y a los inconvenientes que tuvo que enfrentar y concluye:



Mire mi amigo esto es un despelote, un arroz con mango que no lo entiende ni Maduro, ni Ramírez, ni nadie…tienen que hacer un instructivo.