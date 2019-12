(VIDEO) Carlos Cadenas Tovar: estoy incurso en una situación de despido indirecto por parte del patrono representante legal de SITSSA

Viernes, 13 de diciembre de 2019.- Carlos Cadenas Tovar, trabajador con ocho años de antigüedad de la empresa Sistema Integral de Transporte Superficial, SITSSA, planteó desde la esquina de Gradillas de la plaza Bolívar de Caracas el martes 10 de diciembre la situación por la que está pasando.



Manifestó Cadenas: quiero denunciar al patrono, representante legal de la empresa, general Graciliano Ruiz Gamboa…quien es el presidente en funciones de manera circunstancial de la empresa SITSSA…los buses rojos-rojitos que funcionan en las inmediaciones del terminal de oriente de nuestra capital de la República Bolivariana de Venezuela.



Quiero utilizar este espacio para que nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros sepa que los trabajadores en Venezuela, no todos estamos siendo favorecidos.



Existimos trabajadores que estamos siendo espoleados y afectados, desmejorados laboralmente.



En mi caso específico he sido desmejorado, estoy incurso en una situación de despido indirecto por parte del patrono representante legal de SITSSA al igual que 79 compañeros míos de esta empresa.



En estos momentos a nosotros se nos suspendió el sueldo, el salario.



Fui transferido en comisión de servicios a la Alcaldía Bolivariana de Zamora, del estado Bolivariano de Miranda y me desincorporaron, me sacaron.



Una comisión de servicios no remunerada, una figura que no está amparada ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y mucho menos en la Ley Orgánica de los Trabajadores, Trabajadoras y por supuesto, algo que inventaron en los espacios de la gerencia de recursos humanos y del propio patrono representante legal de SITSSA.



No he recibido salario, no he recibido bono, ningún tipo de bono de alimentación .



Esta situación ocurre desde el mes de julio, año 2019, me quitaron el salario, me quitaron la bolsa de alimentación , me quitaron el bono navideño, mucho menos voy a poder gozar del medio Petro que le va a otorgar nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros a los trabajadores de esta patria.