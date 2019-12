Elías Jaua: Esta Constitución ha sido la primera defendida por el pueblo

Caracas, 12.12.19.- "Con ese libro hemos abierto un camino, con ese hemos batallado; esta constitución ha sido la primera defendida por el pueblo en las calles poniendo el pecho como lo hizo el 11,el 12 el 13 de abril; tan importante es esta Constitución, que por primera vez en la historia un pueblo sale a defenderla y a restituirla", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 145 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido a través de la señal de YVKE Mundial.



A propósito del 20º aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna por el voto popular en el referéndum, Jaua señaló que "la Constitución terminó siendo un documento unificador del país, de la inmensa mayoría los que apostamos por la democracia y la construcción de una sociedad donde quepamos todos y todas".



Asimismo, Jaua, quien fue uno de los 131 constituyentes que participaron en la redacción de la Constitución de 1999, señaló que "fue la más debatida, la más abierta a las propuestas; era la primera vez que el pueblo humilde se atrevía a plasmar en un papel sus ideas políticas para hacer una Constitución".



Jaua agregó que el proceso constituyente convocado por el Comandante Hugo Chávez no ha terminado, pues se trata de "un poder que está permanentemente en el pueblo con sus expresiones puntuales; tiene otro hito histórico en el año 2017 pero es parte del mismo proceso".



Hablan los constituyentes



Este Encuentro Popular contó con la participación especial de varios de los protagonistas de aquella jornada histórica para Venezuela, quienes coincidieron en destacar el carácter democrático, participativo y popular del texto constitucional aprobado hace dos décadas por el pueblo venezolano.



Isaías Rodríguez, quien fue primer vicepresidente de aquella Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que "nuestra Constitución es clara, la soberanía reside en el pueblo, y hoy está vigente, hay un proceso de reivindicación de la soberanía por parte del pueblo latinoamericano", y apuntó que el proceso constituyente dio paso a una nueva realidad política, económica, social y cultural.



Por su parte, la abogada Iris Varela, quien fue constituyente en 1999 por el estado Táchira, expresó su orgullo por haber participado en el proceso constituyente, y argumentó que el texto constitucional es un instrumento para defender la democracia. "El referendo revocatorio elimina cualquier argumento para fraguar un golpe de Estado, el espíritu del constituyente así lo plasmó y el antídoto para el golpe es el ejercicio de la soberanía popular", dijo.



Varela enfatizó que "el pueblo se aprendió su Constitución; cada vez que miramos a nuestros países hermanos y el hecho político de otros pueblos, vemos la gran capacidad política del pueblo venezolano que se ha forjado históricamente, cuando la acción de valentía de nuestro pueblo despierta admiración en todas partes del mundo".



Entretanto, el periodista y constituyente Vladimir Villegas, afirmó que "la Constitución es un proyecto de país por hacer, la visión de país está allí contenida en ese documento hermoso; la solución de los problemas está allí, en esa Constitución; hay que abrir el libre debate sobre el rumbo de Venezuela".



Villegas destacó como elementos novedosos de la Carta Magna "el capítulo de Derechos Humanos, que significa una bandera de defensa de la dignidad del ser humano, constitucionaliza acuerdos firmados sobre la libertad de expresión y el derecho a la información como uno de los derechos que no puede ser suspendido en estados de excepción", recordó.



Proceso constituyente permanente



Acerca del surgimiento del concepto del Poder Popular a partir de la aprobación de la Constitución de 1999, el comunero Jesús García, vocero de la Comuna Altos de Lídice, en Caracas, afirmó que se trata de "una Constitución visionaria para la época del 99; es una constitución de avanzada, ahora es que le queda mucha vida, dentro de ella todo, fuera de ella nada".



García destacó la madurez política del pueblo venezolano y afirmó que el Comandante Chávez "le dio a este pueblo la oportunidad de participar activamente y protagónicamente en la política y eso es algo que nosotros hemos valorar muchísimo porque el pueblo venezolano de hoy tiene la capacidad, no solo de discutir un marco constitucional, sino para elaborar leyes; muchos de nuestros constituyentes de ahora son comuneros y comuneras, gente de a pie".



Finalmente, García apuntó que "cuando una comuna empieza a reflexionar desde la acción, desde la práctica y empieza a realizar nuevos procedimientos en el campo territorial, es en el marco de una constituyente. Nuestro proceso en sí es una constituyente permanente, porque siempre se está discutiendo, se está construyendo una nueva práctica, se está haciendo Revolución", concluyó.