Instalado 4to Encuentro Nacional de la Sexodiversidad en Caracas

Caracas, 11.12.2019.- “Nosotros estamos pues acompañando a

los compatriotas del movimiento sexo diverso de Venezuela, que forman parte

del congreso de los pueblos, que hoy están debatiendo en estos tres días

sobre el compromiso que tienen con la revolución bolivariana, con los

cambios, con la transformación de la sociedad, a todos nosotros nos une una

sociedad más justa, humana, igualitaria, amorosa y en ese sentido buscando

la igualdad siempre”, expresó el vicepresidente del Área Social, Aristóbulo

Istúriz, durante el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la

Sexodiversidad, desde la sede de la Escuela de Planificación La Rinconada.



“Estamos asumiendo que para ser iguales hay que asumir la diversidad y eso

implica el respeto de los unos con los otros, siempre nosotros pensando en

el mas allá, pensando en largo alcance que no es otro que el objetivo

estratégico de la revolución, que es el mejoramiento de las condiciones

materiales y espirituales de vida de nuestro pueblo, debemos unirnos todos

los hombres, todas las mujeres de buena voluntad para construir esa patria,

como decía Alfredo Maneiro, la patria se construye, la política no es otra

cosa que construir la razón, es el modelo que es el proyecto, este modelo

humanista, social, incluyente que nos enseño y nos dejo Chávez como legado

es el que nos puede conducir a una sociedad más justa, humana e

igualitaria”, agregó Istúriz.



Por su parte, Ingrid Barón, representante del Movimiento Nacional de la

Sexodiversidad declaró que “aquí estamos desarrollando unas mesas de

trabajo, contribuyendo dando insumos para la defensa de la soberanía,

comprometiéndonos como movimiento social dando aporte y también nuestras

demandas, sugerencias para la construcción de la patria y la defensa de la

revolución bolivariana, estamos contando con diferentes delegaciones de

diferentes estados, estamos contando con mujeres y hombres comprometidas y

comprometidos por la defensa de los derechos humanos y de una patria

grande, nueva venezolana y por eso estamos contando también la presencia de

nuestro coordinador nacional del congreso bolivariano de los pueblos

profesor Aristóbulo Istúriz y nuestra Ministra de la Mujer, Asia Villegas

comprometida con todas las luchas, banderas del pueblo venezolano, mujeres

y hombres que hoy decimos presente como movimiento de la diversidad sexual”.



Finalmente, la Ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Asia Villegas,

señaló que “aquí estamos acompañando al movimiento de la sexodiversidad que

incluye a hombres, mujeres y a toda persona que se identifica su expresión

y orientación de género distinta pero que no es desigual, esa distinción

nos junta el objetivo histórico de una sociedad socialista y feminista que

es respetuosa, amorosa nos encuentra en la construcción de esa condición y

esa brecha solo se resuelve en socialismo, el capitalismo genera

individualismo por lo tanto solo es posible la resolución definitiva de

brechas de desigualdad en una sociedad socialista y ahí nos encontramos

todos y todas”, apuntó.