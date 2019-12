Estos son los requisitos para los venezolanos que soliciten visa a República Dominicana

10-12-19.-El gobierno de República Dominicana informó este lunes que desde el próximo 16 de diciembre los venezolanos deberán presentar una visa para poder ingresar a su territorio, la misma podrá ser tramitada en los consulados de dicho país.La decisión de solicitar el documento migratorio llega en medio de la peor crisis migratoria que ha enfrentado la nación caribeña, los venezolanos se han visto obligados a huir a los países vecinos, lo que ha generado una coyuntura en la región.Los ciudadanos que posean visa estadounidense, visa Schengen, canadiense o británica no deberán optar por este documento para ingresar al país caribeño.¿Dónde se puede tramitar la visa?Hasta ahora los venezolanos interesados en obtener el visado, deberán acudir a las sedes de las oficinas consulares y consignar todos los documentos que sean necesarios para que se les otorgue el permiso de ingreso.¿Cuáles documentos se deben presentar?Formulario de visa lleno a máquina o a letra molde legible.Carta de solicitud de visa suscrita a nombre de la persona que desea ingresar al país. No requiere notarizar.Fotografía fondo blanco, de frente, de tamaño 4×6 centímetros.Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses.Certificado de antecedentes penales con vigencia de 12 meses.Carta de garantía notariada y emitida por la Procuraduría General de la República. En caso de no tenerla, se entrega una Póliza de seguro de garantía migratoria internacional que cubra eventualidades médicas o de otra índole.Certificado médico que compruebe que no sufre de enfermedades infecto contagiosas.Fotocopia legible de la tarjeta de residencia, si es necesario.En caso de menores de edad, debe presentar autorización por parte de padres o tutores.Visas dominicanas o de otros países, tanto vigentes como vencidas.Copia de la reserva del hotel o de la carta de invitación con información y dirección del hospedaje.Copia legible de reservas de vuelos autorizadas a la fecha en que viajará.Cartas bancarias de su cuentas personales o certificados bancarios.Certificación laboral que indique la fecha de ingreso a la empresa, su cargo y el salario que percibe.Títulos de propiedad de propiedades o bienes.