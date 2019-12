Carabobo: Dictan taller sobre violencia de género en escuelas de Los Guayos

El objetivo es erradicar cualquier tipo de agresión contra las niñas, jóvenes y mujeres

8 de dicembre de 2019.– El taller "Herramientas para detectar maltrato en niñas, jóvenes y mujeres con responsabilidad social" fue dictado en la U.E. Manuela Sáenz, del sector Piedras Negras, por parte del Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Los Guayos (CMPNNA/LG), informó una nota de Prensa Alcaldía Los Guayos.

"Por instrucciones del ciudadano alcalde Miguel Burgos y la primera combatiente Mervelis de Burgos, desde el CMPNNA/LG se están dirigiendo una serie de talleres, tipo conversatorios, que buscan promover la erradicación de todo tipo de violencia en los espacios educativos y en este caso concreto, la violencia de género que registra como principal víctima a la mujer", informó Mirian Pulido, directora del CMPNNA/LG.

En esta oportunidad participaron 95 personas entre estudiantes de 5to año, trabajadores del plantel y voceros pertenecientes al Movimiento Bolivariano de Familias (MBF). Este taller se estará dictando en otros planteles educativos ubicados en el municipio, indicó la directora.

El director del plantel, Jesús Ostos, además de agradecer el apoyo por parte del Consejo de Protección del municipio, expresó su disposición de seguir prestado las instalaciones para actividades de este tipo que busquen el bienestar colectivo, sobre todo de las y los muchachos que allí hacen vida estudiantil.

Denunciar para detener al agresor

En medio de la exposición, la consejera María Sánchez expuso que la información adecuada es fundamental como primer paso para poder ir en contra del maltrato que se puede generar contra la mujer, "porque, entre otros, se desconoce cómo reconocer a tiempo a un agresor que comparte una forma determinada de relación con la posible víctima".

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), tipifica 21 tipos de conductas agresivas, entre las que destacan la violencia física, psicológica, sexual, obstétricas, laboral y simbólica, entre otras.

La psicólogo clínico Andrea Uribe por su parte enfatizó lo interesante que fueron esos instantes en que socializó las inquietudes, repuestas y sobre todo actitudes de las y los jóvenes asistentes al conversatorio, "porque me sirvió para caracterizar si el mensaje estaba llegando o no; además, por experiencia clínica, percibí que no pocos se sintieron identificados con varias de las situaciones expuestas, lo cual me reveló que el objetivo del taller se cumplió efectivamente".

En cuanto al aspecto normativo, el consejero Javier Gil acotó: "La violencia de género no es un delito de orden público sino un delito a instancia de parte que debe ser impulsado por la víctima, es decir, que si no es denunciado no es posible desencadenar el debido proceso legal para controlar al agresor, y por tanto el llamado es a la conciencia de las agredidas para evitar males mayores en contra de sí mismas y de otras personas".

Aprender y concientizar para no reproducir la violencia de género

Adriana Tovar, estudiante del 5to año en la referida casa de estudios expresó: "Muy bueno y muy informativo el taller porque le ayuda a uno a evitar estos tipos de casos que acabamos de escuchar. Aprendí que todos nosotros, indistintamente de si somos hombre o mujer, tenemos igual dignidad y merecemos respeto".

Celenia Rivas, manifestó por su parte: "Me pareció muy chévere que nos trajeran este tipo de información a nosotros los jóvenes ya que es un tema muy visto hoy en día y porque, además, acá en el liceo, he visto sobre todo maltrato verbal y psicológico hacia algunas de las estudiantes. A las chicas les sugiero que se liberen y no se dejen maltratar y a los chicos que no busquen agredirnos porque eso no beneficia a nadie".

Adrián Tovar, uno de los varones participantes del conversatorio manifestó: "Me pareció interesante e importante porque en estos tiempos se ha perdido mucho el respeto hacia la mujer, y es bueno que hayan venido a darnos esta charla porque ayuda a que entre nosotros eso no suceda, sobre todo en cuanto al ‘bullying’ verbal".

Es coherente que una gestión como la del alcalde Miguel Burgos, cónsono con lo establecido el artículo 7 de la LODMVLV y firme con el objetivo de seguir marcando la diferencia, observe notoria preocupación por la orientación y formación del nuevo ciudadano, por cuanto la consolidación del municipio modelo no es ni debe ser sólo responsabilidad de la Alcaldía, sino también corresponsabilidad de sus habitantes.