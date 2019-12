Arco Minero del Orinoco responsable de las larmantes cifras de Malaria en Venezuela

06 de diciembre de 2019.- Más del 80% de los casos de malaria en Venezuela se dan en el estado Bolívar, según informe de María Eugenia Landaeta, jefa del departamento de infectología del Hospital Clínico Universitario de Caracas.

Evidentemente la explotación de oro y minerales en el AMO (Arco Minero del Orinoco) han aumentado exponencialmente las cifras de este padecimiento que ha cobrado cientos de víctimas. A esta situación se le añade la falta de prevención por parte del gobierno.

A finales del siglo XX la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre la erradicación de malaria

A mediados de 2019 se realizó un plan de vacunación promovido por la Organziación Panamericana de la Salud, pero no fue difundido correctamente y los operativos que se hicieron «no fueron la gran cosa». «Ellos dieron unas cifras que no se de donde los sacaron, porque aquí (en el Hospital Clínico Universitario) no vimos nada», añadió.

El gobierno se resiste a publicassus boletines epidemiológicos, puesto que se han dejado publicar desde el 2016; esto ha llevado a que se generen estadísticas rudimentarias en base a sus experiencias, tal es el caso del Hospital Clínico Universitario.

Landaeta destacó que tuvieron de 10 a 15 casos de difteria en el año, así como al menos 15 de sarampión y hasta 40 casos diarios de malaria. Sin embargo, explicó que los pacientes de malaria han recurrido a tratamientos caseros, por lo que las cifras han disminuido.