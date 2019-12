Elías Jaua: Chávez siempre se las jugó con el pueblo

Credito: Prensa YVKE

Caracas, 6.12.19.- “Chávez siempre se las jugó con el pueblo, mientras más agresiones había del enemigo, era cuando Chávez abría más mecanismos para escuchar lo que un pueblo que resiste y batalla tiene que decirle a quien lo dirige; allí está la verdadera sabiduría del pueblo”, afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 144 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido a través de la señal de YVKE Mundial.



Asimismo, Jaua reiteró que son los pueblos los que lideran las revoluciones, y destacó que “Chávez construyó esta inmensa fuerza revolucionaria que ha aguantado esta situación, y fue escuchando al pueblo, abriendo los más amplios canales de participación”.



En ese sentido, Jaua afirmó que “no podemos tener miedo al pueblo, al pueblo que resiste, por más crítico que sea y molesto que esté; ése es el que va a llegar siempre hasta el final, el que va a llevar la batalla, no va a haber capítulos finales en las luchas de los pueblos”, aseveró.



Revolución y comunicación popular



Este Encuentro Popular contó con la participación de comunicadores y comunicadoras digitales que asistieron al Congreso Internacional de Comunicadores realizado en Caracas, quienes conversaron sobre la importancia de los medios alternativos para mostrar la verdad de los pueblos que luchan por su liberación.



Elías Jaua destacó que con la masificación del uso de las redes sociales y dispositivos digitales, “hemos tomado las armas del capitalismo para la liberación, para la denuncia de sus atropellos, lo que antes hacían en el silencio y la oscuridad hoy no lo pueden hacer”, y añadió que esto representa una gran ventaja para los pueblos que se levantan contra el modelo neoliberal, pues “se han apropiado de las armas que inventó el capitalismo: los teléfonos y las redes sociales, transmitiendo la verdad de sus ideas y de la represión brutal que reciben”.



Al respecto, la docente y comunicadora digital del estado Aragua, Miriam Mayorga, (@MaestraTuitera en Twitter) señaló que “en el Congreso Internacional de Comunicación hemos compartido con compañeros de Chile, Bolivia y Colombia sus difíciles situaciones, son realidades que en los medios de comunicación no muestran, la verdad la llevan los comunicadores”.



Por su parte, Dugmary Bueno (@abrazorebelde en Twitter), comunicadora alternativa del estado Falcón, recordó que “nuestro Comandante Chávez a través de su Twitter @chavezcandanga hizo el llamado a la batalla de ideas, y todos los pueblos del mundo seguimos a la carga, con la artillería del pensamiento”.



Finalmente, Thania Montoya (@LaBunkeB en Twitter), tuitera del estado Mérida, comentó que el trabajo de la comunicación digital “nos ha permitido ser formadores en cada uno de nuestros estados, seguimos hoy día con nuestra participación activa, diciendo la verdad de nuestros pueblos”.