MEP llamó a una gran cruzada nacional contra la corrupción

Gilberto Giménez Prieto, presidente del MEP Credito: Archivo

6 de diciembre de 2019.- El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), en la voz de su presidente nacional, Gilberto Giménez Prieto, llamó a una cruzada nacional en contra de la corrupción, que “corroe los cimientos de la Revolución Bolivariana”.



Giménez Prieto indicó que la solicitud forma parte de los deseos del MEP para Venezuela a una semana de celebrar su 52° aniversario como organización política. “Nosotros no podemos tolerar ninguna forma de expresión de la corrupción, tenemos que estar ahí, y por eso queremos llamar desde el MEP a una gran cruzada nacional. (…) Que haya definitivamente un gran movimiento social, cívico en contra de cualquier forma de expresión de la corrupción”.



El tema formó parte de la rueda de prensa semanal del MEP, la cual se inició con una exposición de Giménez Prieto en la que rememoró los eventos del 23 de febrero pasado, cuando la derecha nacional, liderada por el diputado Juan Guaidó, y la internacional, con un grupo de presidentes suramericanos a la cabeza, quisieron violar la soberanía nacional al intentar introducir al país un grupo de camiones con una supuesta ayuda humanitaria, tentativa que culminó con actos violentos en la frontera colombo-venezolana.



Según el presidente del MEP, la acción fue parte de la estrategia de los opositores nacionales para apoderarse de parte de los recursos aportado por el Gobierno estadounidense para promover el acto injerencista contra Venezuela.



No obstante, para el vocero los escándalos de corrupción no son una practica exclusiva de factores de la oposición, pues aseguró que “también existe corrupción por parte de aquellos que dirigen algunas instituciones del Estado”.



“Tenemos que decirlo, tenemos que levantar nuestra voz en contra de la corrupción que tanto daño hace”, sentenció el presidente del MEP, quien invitó a no justificar esta práctica bajo el argumento de la situación económica del país.



Rechazó la tolerancia “al famoso rebusque” y el que algunas personas pretendan obtener un ingreso adicional mediante el cobro de una cuota oculta, no autorizada, por la prestación de un servicio público, por ejemplo, una cédula de identidad, un pasaporte.



Giménez Prieto reiteró el llamado a “una gran batida nacional” para enfrentar el problema mediante una estrategia que incluya inculcar a la población valores como la honestidad, principalmente en el núcleo familiar.



Invitó a enfrentar la corrupción “esté donde esté”, a combatir esta práctica en cualquier instancia del Gobierno Nacional. A “atacar con mucha más fuerza” a quienes el pueblo brindó su apoyo a través del voto y a quienes les dio su confianza para que dirijan los destinos de la nación y hoy se aprovechan de esa posición para extorsionar a la gente.

Democracia verdadera



En otro orden de ideas, el MEP celebró la realización de la consulta popular en el estado Miranda, en la que se les preguntó a más de dos millones de personas si estaban de acuerdo con traspasar a las comunas la administración de los fondos provenientes de las multas establecidas en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana.



“Pensamos que la consulta fue una expresión importante de la verdadera democracia. Apostamos y creemos que este fue un paso firme para consolidar el verdadero legado del comandante Chávez, que no es otro que el Estado comunal”, indicó Giménez Prieto.