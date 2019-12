Desenlaces con Pedro Carreño: Oposición no reconoce a Guaidó como presidente

Pedro Carreño conductor del programa Desenlaces

5 de diciembre de 2019.- El constituyente y conductor de Desenlaces, Pedro Carreño señaló que la oposición venezolana no reconoce al autonombrado Juan Guaidó como su presidente interino, a propósito de la polémica disputa que sostienen en la Asamblea Nacional (AN) un total de 70 diputados de la bancada opositora, al acusarlo de estar inmerso en actos de corrupción.



Durante la transmisión el pasado 04/12, Carreño presentó un video del diputado José Brito, quien aseguró que parlamentarios de la AN se encuentran “en rebelión” a fin de exigirle a Guaidó que rinda cuentas sobre los recursos que ha recibido, a propósito de la presunta ayuda humanitaria que se le brindaría a Venezuela y que nunca llegó.



Tras las acusaciones del oposicionismo encabezado por Brito, el constituyente sentenció que la “misma oposición venezolana no reconoce que Guaidó ya que según las palabras del opositor “no tiene moral ni potestad jurídica” en pocas palabras “no es presidente de nada”.



El Cartel de Lima pretende reeditar el Plan Cóndor



Carreño denunció que la supuesta cooperación que se busca a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) tiene como fin establecer una red de inteligencia tutelada y monitoreada por EE.UU, de la mano de las fuerzas de los países que integran el Cartel de Lima, llámese policías y militares, que tendrían la potestad de perseguir de forma arbitraria a los venezolanos.



Este hecho es una clara señal de la “reedición del plan Cóndor” que se perpetró a finales de los 60 en América del Sur y que dejó la lamentable cifra de 50 mil muertos, 30 mil desaparecidos y más de 400 mil prisioneros durante su ejecución.



Los sukhoi de Venezuela no requieren atravesar el espacio aéreo colombiano



Carreño manifestó que Venezuela está en su plena capacidad de responder un ataque militar, sin necesidad de violentar el espacio aéreo de Colombia, país que sigue prestándose a la agresión que encabeza EEUU con nuestra nación.



“Un sukhoi venezolano no necesita pasar el espacio aéreo colombiano, porque disparando misiles desde aquí tenemos la posibilidad de llegar al Palacio de Nariño hasta el barrio Nogal en Bogotá” advirtió el constituyente si se diera un enfrentamiento entre ambos países.



Oposición reconocen resultados cuando ganan… y los desconocen cuando pierden



Recientemente la Asamblea en desacato designó un Comité preliminar, a fin de nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) aun cuando el lapso de los 7 años para que éstos sean reemplazados no se haya cumplido todavía, violentando de esta forma la Constitución Nacional.



La oposición consciente de los comicios que se llevaran a cabo el próximo año y previendo su participación y derrota pretenden activar este mecanismo para preparar las condiciones subjetivas y declarar la ilegalidad. Repitiendo como siempre su comportamiento ante las elecciones “reconocen resultados cuando ganan y los desconocen cuando pierden”.



Bloque de la patria está dispuesto a tenderle la mano a la oposición



Este miércoles Desenlaces tuvo como invitado al jefe del Bloque Parlamentario de la Patria de la ANC, Francisco Torrealba quien ofreció declaraciones sobre la guerra actual entre miembros de la oposición que hacen vida en la AN.



Resaltó que lo más triste de que se acusen unos a otros de cometer corrupción “es que todos están en lo cierto”. Aseguró que el dinero que le han dado organismos internacionales a la oposición termina “en los bolsillos de un grupo pequeño”.



Detalló que en el caso de Citgo se han desviado recursos en complicidad con la oposición venezolana y “ni siquiera se sabe dónde está ese dinero (...) están saqueando a Venezuela” dijo.



En tal sentido, indicó que la intención del Bloque de la Patria que se reintegró a la AN como parte del diálogo de paz comandado por el presidente de la República Nicolás Maduro, es solicitar ante la Fiscalía General de la República que se abra una investigación para esclarecer en primer lugar este hecho de corrupción y en segundo lugar, los nexos que tiene la oposición venezolana con el narcotráfico, a propósito de la reunión que tuvo Guaidó con miembros de la banda narcoparamilitar “Los Rastrojos”.



Por otra parte, manifestó que afortunadamente no todos en la oposición “son como Juanito Alimaña” y que en el marco del diálogo nacional, “si la oposición deja de estar de estar en desacato, el bloque de la patria está dispuesto a tenderles la mano y reinstitucionalizar el poder Legislativo”.