PCV rechazó declaraciones del Gobernador Lacava sobre privatización de servicios públicos

Rafael Lacava gobernador de Carabobo Credito: Agencias

5 de diciembre de 2019.- Con una declaración remitida a esta redacción, el Partido Comunista de Venezuela, seccional Carabobo fijó posición pública ante las reiteradas afirmaciones de ciudadano Gobernador, Rafael Lacava, en torno a la privatización de los servicios públicos, como mecanismo para incrementar su eficiencia.



Lacava afirmó que: “La gente se ha acostumbrado que todo sea gratis” y reiteró la creencia en que los medios de producción deben estar en manos privadas", insinuando que la gestión “socialista” que se ha vivido en Venezuela es causante de los actuales problemas de la economía Venezolana.



El Partido Comunista respeta las libres decisiones ideológicas de tales y cuales personas; e incluso considera como un acto de sinceridad las palabras del gobernador Lacava, pero el hecho de respetar sus ideas, no implica que el Partido Comunista las comparta, afirmaron los militantes rojos. "Las opiniones y conceptos emitidos, por el Gobernador que están en las antípodas de los intereses de la clase obrera en su emancipación de la explotación capitalista".



Los comunistas señalan que en reiteradas ocasiones desde el capitolio regional se ha lanzado la idea de privatizar el cobro y prestación de los servicios públicos (agua, energía eléctrica, telefonía e internet y aseo urbano), para “mejorar el servicio”; además se afirma que “el pueblo se ha acostumbrado a que todo sea gratis, que nunca ha pagados los servicios”; esta predica insinúa en primer lugar que el pueblo venezolano y la clase obrera son una especie de sector parasitario que viven del estado y de los nobles esfuerzos de los empresarios. Aunque en realidad quienes han parasitado al estado petrolero, ha sido la burguesía venezolana



La propuesta del ciudadano gobernador, insisten los pcvistas, consiste en que se privatice lo único rentable de los servicios públicos, el cobro de dicho servicio; mientras el principal sostén de la generación de dichos servicios siga estando en manos del estado central; decir el estado-nación genera electricidad barata del Guri se le vende a la burguesía a bajo costo y esos la venden a altos costos al público; el estado mantiene lo fundamental de la distribución de las plantas de tratamiento y distribución de aguas, servicios de telefonía, rellenos sanitarios, etc; y la burguesía solamente cobra y mantiene los servidos menores de hidrología, electricidad, aseo etc. Es decir La Republica mantiene toda la infraestructura nacional de los servicios, pero la ¡BURGUESIA COBRA!, “SE QUIERE ES PRIVATIZAR LA TAQUILLA DE COBRO”



A su vez en Venezuela siempre se han pagado los servicios públicos, agua, aseo, energía eléctrica y telefonía; de unos años para acá, producto de un manejo irracional e irresponsable de las empresas de servicios públicos, el estado ha dejado de cobrar los servicios; los ciudadanos van a las taquillas de pagos de servicios a cancelar sus mensualidades y estos simplemente no cobran, recalcaron.



Finalmente el Partido Comunista considera un error del estado no cobrar los servicios públicos; pero en lo que nunca estaremos de acuerdo, es en la aplicación de un tarifazo. "El incremento de los servicios públicos en montos que suelen en ocasiones en superar con creces el salario mínimo es un crimen contra la clase obrera y el pueblo; además es el sector privado (burguesía) quien consume en mayor cuantía los servicios públicos en función de sus negocios; por lo tanto es el capital privado quien debe pagar más , bajo el principio de mayor consumo, mayor pago". "En Venezuela no ha fracasado el socialismo, no puede fracasar algo que nunca se ha establecido en el país". En Venezuela lo que fracaso fue la gestión burguesa del capitalismo rentista, en Venezuela; no fracasó la clase obrera, ¡FRACASO FUE LA BURGUESÍA!