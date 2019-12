(VIDEOS) Enrique Ochoa Antich: necesitamos llegar a un acuerdo para lograr superar la crisis

Lunes, 02 de diciembre de 2019.- En un sitio de lo mas agradable, que se encuentra cerca del barrio Los Manolos, en Caracas, subiendo por los hermanos Rivera, doblando a la derecha, fue el sitio convenido para el encuentro con Enrique Ochoa Antich, conocido dirigente político venezolano, luchador por los derechos humanos de larga data, activista, estudioso y analista agudo del devenir nacional, dentro de una perspectiva muy particular.



Fue el lunes 25 y por parte de Aporrea realizó la entrevista César Henríquez, mas que entrevista fue una conversación sobre política, tanto nacional como internacional.



Por lo extenso de la misma la dividimos en cuatro videos, que intentamos agruparlos utilizando un interés temático.



En este primer video se inició esta conversación con la pregunta directa al entrevistado: ¿qué es ser socialista liberal?



Ochoa Antich, luego de una reflexión inicial del concepto y de mencionar su militancia de muchos años en el MAS, entró de lleno en el tema: el Socialismo Liberal, que es democrático, por supuesto, implica la coexistencia de democracia representativa con democracia directa y participativa.



Avanzando en la conversación, se siguen planteando interrogantes, por ejemplo:



Hugo Chávez se definió como socialista y Nicolás Maduro, el presidente Maduro, también se define como socialista, a la luz de esos procesos de reflexión que tú has resumido ahora, que tú has llevado en tu trayectoria política, intelectual, ¿qué podemos decir de este Socialismo, le pregunta Henríquez a Ochoa Antich, qué tipo de Socialismo se ha creado o intentado crear, primero con Chávez y después con Maduro? ¿si es que tú ves que hay diferencias entre uno y otro? (min 11:17)



El Socialismo Liberal, responde Ochoa, entre otras cosas, se entiende como la continuación, no la ruptura, el desarrollo, la superación en la continuidad de los valores liberales, es decir, los valores de derechos individuales hacia los derechos sociales, los valores de la riqueza individual hacia la riqueza social, pero es la transformación, no la eliminación...



El régimen político en Venezuela tiene rasgos de ilegitimidad, desde hace por lo menos quince años, cuando desde el poder se le puso la mano a los poderes que deberían ser autónomos.



César Henríquez: Henríquez: ¿Nicolás Maduro es expresión de un tipo de Socialismo distinto al de Chávez?

Chávez salió de la cárcel y pasó el año 94, el año 95, el año 96 y el año 97 en 5%

La prioridad en Venezuela, en este momento es lograr un acuerdo, lograr un consenso, reconocerse las partes, incluso hasta plantearnos la posibilidad de un cogobierno durante una transición expresó Enrique Ochoa Antich

En diciembre del 97 de acuerdo a un artículo publicado por José Vicente Rangel: Irene tenía 60, Claudio tenia 20 y pico, Chávez 5 y Salas Rommel 3.



La gente estaba tan deseosa de algo nuevo que entre el cinco y el tres terminaron sacando el 90% de los votos en las elecciones del 98.



Tanto estaban esperando en la calle algo nuevo que esos dos partiditos inexistentes, el Movimiento V República y Proyecto Venezuela terminaron sacando el 90% de los votos.

Continua preguntando Henríquez (min 14:20): ¿Nicolás Maduro es expresión de un tipo de Socialismo distinto al de Chávez?Si, en parte si, en lo político no, porque él es igual de autoritario, creo yo que Chávez era...yo creo que el proyecto chavista falló por seis ismos de Chávez, que me gusta siempre resaltar, que son: caudillismo, autoritarismo, centralismo, militarismo, estatismo y populismo.Maduro es igual de autoritario...es igual de militarista...la visión militarista en la política sigue presente...El que está gobernando es responsable principalísimo de los problemas del país, pero creo yo que una orientación del extremismo opositor perturbó mucho la posibilidad de conseguir una interlocución democrática con el chavismo.Yo sé que el chavismo tenía en su interior una vocación totalitaria.Continua Ochoa Antich con su análisis: desde ese proceso que vivimos desde el 11 de abril (2002) a la abstención de la oposición en el 2005 le dio todo el poder a Chávez y como te digo, había una vocación totalitaria, había una inclinación autoritaria.Ese poder total sobre el Estado, sobre todos los poderes eliminó la posibilidad de la autonomía de los poderes, eliminó la posibilidad de contrapesos, eliminó la posibilidad de controles de unos con otros.Con todo lo que nosotros criticábamos a AD y a Copey, allá tenían unas ciertas reglas de juego que permitían algún control.Esa democracia participativa que tú dices que Chávez trató de crear desde arriba, cuando quizá, los sectores populares querían construir su protagonismo, sus organizaciones, se topaban arriba con un Estado poderosísimo donde yo me imagino lo que significaba un funcionario del Estado que llegaba a cualquier comunidad, todo dependía de ese funcionario del Estado porque él lo controlaba todo, el era el representante de Chávez y Chávez controlaba todo, controlaba el dinero, controlaba las fuerzas armadas, controlaba la fiscalía, controlaba al poder judicial.Siguiendo con el diálogo, Henríquez le preguntó: ¿tú no crees Enrique, que en la democracia venezolana ha habido una silla vacía?, la silla vacía del sujeto popular...¿tú no crees que esa debilidad histórica del sujeto popular ha hecho que la democracia venezolana, a diferencia de otras democracias de América Latina, sea mas cupular?Si, yo creo que hay una incidencia del estado petrolero en esa materia, Ochoa Antich, elaboró una reflexión: hay cuatro movimientos populares en la historia de Venezuela, importantes:El primero, sin duda alguna, fue Boves, mas que la revolución de independencia...Boves aunque estaba consensuado con los realistas, sin embargo le dió un protagonismo terrible, brutal, destructivo, pero era sin lugar a dudas un protagonismo popular, por primera vez el pueblo apareció en el escenario político venezolano.Después la Guerra Federal, que también fue muy destructiva...después, sin lugar a dudas, Acción Democrática y después Chávez.Acción Democrática le dio al movimiento sindical, en su proyecto político, un peso indiscutible.Chávez, retóricamente, planteó la idea del protagonismo popular pero no fue una cosa orgánica.Dentro de la actual convulsionada situación internacional y de los últimos acontecimientos en Latinoamérica le comenta y pregunta César Henríquez a Enrique Ochoa Antich: hay una pregunta que mucha gente que se hace: ¿por qué en Venezuela no hay una explosión social? ¿cuál es tu criterio al respecto?, ¿debería de haber una explosión social?Responde Ochoa: porque la hubo, la hubo y lamentablemente fue mal conducida, fue conducida sin propósito, sin objetivos como no fuera el de Maduro vete ya...ese movimiento popular, que de alguna manera había una cosa espontánea de la cual se posesionaron Primero Justicia y Voluntad Popular.Y ese movimiento popular, esa protesta popular fue hegemonizada por la alta clase media, por los valores de la alta clase media, radicalizada y de derecha.La protesta popular requiere de unos objetivos tangibles, concretos…esta cosa general, del maximalismo, de vámonos todos para Miraflores, vamos a derrocar al gobierno y no se produce el resultado, entonces lógicamente hace que la gente se deprima, que la gente se disperse, entonces la gente comienza a regresar a sus problemas mas personales.Con respecto a la mesa de diálogo de un sector de la oposición y el gobierno, preguntó Henríquez: ¿cuál es tu pronóstico, por lo menos tu parecer, pueden salir de allí acuerdos importantes que alivien la presión política y encaminen al país hacia la búsqueda de una solución?EOA: esa mesa tiene un hándicap que es el hecho de la poca representatividad, hay que reconocerlo, de los partidos políticos de la oposición.Esta mesa tiene una ventaja, que a diferencia de la otra, se ha propuesto una negociación sobre objetivos logrables, alcanzables, pequeños, inmediatos, de ir acumulando logros parciales, eso les da una cierta ventaja.El otro problema es que el gobierno no se siente suficientemente presionado en esa mesa como para ceder.En este último video de la entrevista concedida amablemente a Aporrea por Enrique Ochoa Antich, realizada el lunes 25 de noviembre, sigue el entrevistado realizando su recuento de nuestra historia política reciente:Prosigue Henríquez con un planteamiento y una nueva pregunta: en el caso que llegue a haber un acuerdo de nueva integración del CNE, siendo optimista que ese acuerdo cree confianza en buena parte de la opinión pública del país, mas allá del mundo político, que se pueda ver un proceso electoral el año que viene, de renovación de la Asamblea Nacional¿Tú crees que la oposición dura, los cuatro partidos mas grandes, bueno, tu has dicho ya que tan grandes pueden ser , podrían participar, se arriesgarían a participar? ¿ o ellos van a seguir en el Maduro vete ya, en el todo o nada, que hasta ahora solamente les ha proporcionado derrota tras derrota? ¿podrían animarse a participar?EOA: yo creo que ahí hay una tensión por la vocación casi suicida del abstencionismo militante, mariacorinista, al cual parecería ser que también se está plegando Julio Borges y otros en Primero Justicia y con la tensión por el otro sector, que creo es mas partipacionista, que es Acción Democrática.Todo parece indicar, incluso hasta el propio Guaidó, dicen algunos…eso pareciera que allí hay una cierta tendencia a la participación.Hay un problema, que efectivamente Estados Unidos tiene allí una injerencia muy directa, tiene algo así como una especie de acción dorada, donde la última palabra es de ellos en esta materia, en la dirección de esa oposición y pareciera hasta nuevo aviso, al menos el gobierno de Trump dice que mientras esté Maduro no puede haber elecciones.Al final de cuentas va ha haber elecciones, al final de cuentas entonces la va a ganar el gobierno que es en este momento, a mi modo de ver, la primera posibilidad.La victoria de la oposición contra el gobierno tiene una condición que es la participación masiva, eso que se dijo en la campaña del 20 de mayo si votamos ganamos, si no votamos es muy difícil ganar.La prioridad en Venezuela, en este momento es lograr un acuerdo, lograr un consenso, reconocerse las partes, incluso hasta plantearnos la posibilidad de un cogobierno durante una transición.Ante la afirmación tajante que en varias ocasiones ha manifestado públicamente Diosdado Cabello, vicepresidente el PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que de ninguna manera van a abandonar el gobierno, nosotros no nos vamos de aquí, ni por las buenas, ni por las malas, ni por un golpe de Estado, ni por elecciones, Enrique Ochoa Antich expresó lo siguiente:Diosdado, como todos sabemos suele ser, a veces, muy retórico en sus expresiones, creo que eso es una bravuconada, porque si se quiere resolver el problema político venezolano tiene que haber una disposición por parte del gobierno a reconocer la posibilidad que haya una alternancia republicana.Si el chavismo no incluye, si no internalizan el valor de la alternancia republicana como parte de su proyecto político, quien sabe cual podrá ser el final de ese proyecto y el final de este proceso político tan complicado que estamos viviendo hoy.