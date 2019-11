Entre 8 y 11 días sin servicio de agua tienen las comunidades de los sectores UD2 y UD4 de Caricuao

29 Nov. 2019 - Nuevamente y de manera sistematica, los sectores de la UD2 y UD4 de Cariacuao se encuentran cumpliendo el día de hoy entre 8 y 11 días sin recibir el servicio de agua que tiene la obligación de enviar la empresa estatal Hidrocapital.Señalan sus habitantes por distintas redes sociales que Hidrocapital no está cumpliendo con el cronograma de cortes del servicio lo que hace más complicada la situación, manifiestan que ya no se sabe cuando llega ni cuando se va, lo que crea una situación de más angustia en sus habitantes.Igualmente denuncian que Hidocapital no informa lo lo que sucede, ya que otros sectores de la populosa parroquia si reciben el servicio de a cuerdo al cronograma establecido.Para el día de hoy todos los centros educativos de la zona suspendieron sus actividades ante la carencia del vital líquido, ya que pondría a los alumnos y personal que en ellos laboran en riesgo para su salud.Algunas reacciones de los habitantes del sector: