¿Se fortalecerá el petro con el respaldo en petróleo líquido? ¿Es legal? Responde el economista Víctor Álvarez

27 de noviembre de 2019.-

Entre febrero y marzo de 2018, pocos meses después del lanzamiento del petro en diciembre de 2017, diversos especialistas, expresaron sus cuestionamientos acerca del carácter constitucional o no del respaldo del petro con las reservas de petróleo de Venezuela. Ahora con el nuevo respaldo con barriles de petróleo líquido vuelven las preguntas: ¿Es constitucional?, ¿Se fortalecerá el petro?

La violación de la Carta Magna, así como de la Ley de Hidrocarburos en su artículo 8, fueron algunos de los argumentos que esgrimieron los intelectuales que alertaron en ese entonces al país, por la lesión de la soberanía de la nación venezolana que representaba el respaldo del petro con reservas petroleras.

El economista Víctor Álvarez sostuvo en ese entonces que "El marco constitucional y legal vigente en Venezuela, no permite que las reservas de petróleo, gas y minerales puedan ser ofrecidas como garantía de una criptomoneda, toda vez que esto significa hipotecar la propiedad sobre los yacimientos de petróleo y minerales, lo que eventualmente pudiera desembocar en una privatización de las mismas, en caso de una circunstancia que haga exigible la garantía que se ofrece por el Petro".

Álvarez afirmaba en su ensayo El Petro y su dimensión económica que "una vez que el país tome conciencia de las implicaciones de esta propuesta gubernamental, la controversia sobre la constitucionalidad y legalidad de respaldar el petro con las riquezas nacionales puede abortar su viabilidad".

El intelectual venezolano Luis Britto García, también advertía en esa oportunidad la necesidad de "tener algunas precauciones con relación al petro", pues "prácticamente es comprometer reservas petroleras". Enfatizó en el peligro de que "la riqueza pudiera quedar en manos de inversionistas extranjeros, que uno no sabe quiénes son, y que podrían además conjurarse para reclamarlas todas de un golpe".

Morocotacoin entrevistó a Víctor Álvarez para conocer su opinión acerca de las implicaciones legales y económicas de la nueva modalidad anunciada por el presidente Nicolás Maduro, de respaldar el petro con reservas petroleras extraídas, líquidas y ya almacenadas.

Recordemos que Maduro firmó el pasado 20 de noviembre la emisión de un certificado sobre "la existencia en inventarios de crudos y productos en los tanques de almacenamiento para su comercialización inmediata por parte de la empresa estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), por una cantidad fiscalizada y certificada 30 millones de barriles para sustentar y respaldar las operaciones del criptoactivo soberano y venezolano el petro". Estos barriles del hidrocarburo quedan así «disponibles para su entrega inmediata», a fin de "fortalecer la trazabilidad y su poder monetario y financiero".

1. Cuáles son las implicaciones económicas del nuevo respaldo del petro con 30 millon¿es de petróleo extraído, líquido y almacenado?

Víctor Álvarez: Uno de los principales reparos que se le hicieron al respaldo con petróleo al petro, fue el conflicto legal y constitucional que suponía, pues se estaban ofreciendo los yacimientos de petróleo para sustentar una moneda. Inicialmente se habló de unos bloques como respaldo, surgieron entonces las críticas de que eso estaba prohibido por la Constitución y las leyes.

Siempre dijimos que para construir la viabilidad legal del respaldo del petro en recursos naturales, en este caso en petróleo, en lugar de comprometer todos los yacimientos, debía ofrecerse como respaldo y garantía única y exclusivamente el número acotado de barriles de petróleo que respaldara una emisión determinada de petros.

Es decir, si el petro tiene como respaldo un barril de petróleo, y se van a emitir un millón de petros, pues entonces lo que se compromete no es todo el yacimiento, que puede tener 30 mil o 40 mil millones de barriles certificado. Si se emitían un millón de petros, única y exclusivamente se debía comprometer un millón de barriles, apenas una fracción del total del yacimiento.

Esto podía hacerse por la vía de la titularización de ese millón de barriles y que el respaldo fuese entonces el título, porque finalmente a los mercados financieros, donde se colocaría el petro, lo que les interesa no es que les pagues en petróleo una vez que llegue la fecha de vencimiento, sino que los papeles o títulos financieros se puedan negociar.

Yo lo que creo es que a la luz de los cuestionamientos iniciales y de todas las sugerencias que se hicieron, el gobierno está tomando nota y, en lugar de incurrir de nuevo en el mismo error de dar como garantía todo el yacimiento, está acotando y está dando como garantía un monto determinado. Eso puede contribuir a que se mejore la percepción del petro en los mercados.

2. ¿Ese respaldo en reservas petroleras líquidas y certificadas fortalecen al petro?

Víctor Álvarez: Si el respaldo del petro con reservas petroleras bajo esta nueva modalidad puede contribuir a despejar todas las dudas y los reparos constitucionales y legales que se han hecho, porque la gran crítica es que antes se violaba la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Si eso se resuelve, mejorará el posicionamiento del petro en los mercados, no solamente como una versión muy sui géneris de una criptomoneda sino, más como un medio de pago. En el caso de las criptomonedas en la medida que éstas son cada vez más usadas, aceptadas y se difunden masivamente, entonces eso las fortalece.

El problema de cualquier moneda o criptomoneda, es que si no hay confianza en ella y su uso no se difunde ampliamente, si no es utilizada como reserva de valor, o como medio de pago y ni siquiera como unidad de cuenta -que son las funciones básicas de una moneda- entonces estamos en presencia de una moneda muy débil.

Hasta ahora el petro se ha tratado de utilizar como unidad de cuenta para definir algunos precios o tarifas y como medio de pago para cancelar algunos servicios y bienes.

Si estas medidas contribuyen a que se generalice y a que se amplíe y profundice el uso del petro, pues significa un fortalecimiento del mismo.

3. ¿El petro puede ser más fuerte que el dólar y el euro?

Víctor Álvarez: El dólar tiene por detrás a la principal potencia económica y a la principal potencia militar del mundo. El dólar tiene el respaldo de la producción de los Estados Unidos, puede convertirse en bienes y servicios en ese mercado porque hay abundancia de ellos.

Eso no ocurre en el bolívar. El dólar es un medio de pago y una reserva de valor universalmente aceptada. Lo aceptan los de Corea del Norte, en Vietnam, los chinos, los cubanos y se acepta en Venezuela. No son rupias, no son yuanes, que tienen una un alcance limitado.

