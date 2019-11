Elecciones en Uruguay: los votos que definirán el resultado. El viernes se sabrá si ganó Lacalle Pou o Martínez.

25 de noviembre de 2019.-

Desde Montevideo

Con paciencia Uruguay debe esperar hasta jueves o viernes para saber quién será el próximo presidente uruguayo, tras un ballottage reñido como nunca. Luis Lacalle Pou , líder del conservador Partido Nacional, obtuvo el 48,7 por ciento de los votos y Daniel Martínez , del centro-izquierdista Frente Amplio, consiguió el 47,5 por ciento de los sufragios, según arrojó el escrutinio primario.

"El Frente Amplio sigue siendo mayoría. Se juntaron cinco partidos para llegar al porcentaje tan parejo. Si no existiera el ballottage, la izquierda ya hubiera ganado", dijo en la peatonal Sarandí Mariela Centurión, vendedora de 52 años.La diferencia de apenas 30.000 votos es inferior a la de los sufragios "observados", cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón, en este caso unas 35.000 papeletas, por lo que hay que esperar a que la Corte Electoral realice el escrutinio secundario (el recuento voto a voto), que esta vez será clave para definir al sucesor de Tabaré Vázquez.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo que el segundo escrutinio comienza el martes y terminará como máximo el viernes. El escenario se presenta más complejo para Martínez, exintendente de Montevideo. Según la consultora Enia, el candidato frentemplista necesita obtener 91 por ciento de los votos observados.

Es que Lacalle Pou formó una coalición "multicolor" con el Partido Colorado, el ultraderechista Cabildo Abierto y dos formaciones minoritarias (Partido Independiente y Partido de la Gente). Esta alianza cuenta con mayoría parlamentaria.

Si se confirman los resultados del escrutinio primario, el país daría un giro a la derecha tras 15 años de gobiernos de izquierda. Entre 2005 y 2019, Uruguay aprobó leyes de vanguardia en la región como la legalización del cannabis, la legalización del aborto y el matrimonio homosexual. Las encuestadoras no anticiparon una segunda vuelta tan reñida: le daban una ventaja a Lacalle Pou de entre cuatro y ocho puntos. Estas urnas revelaron un electorado partido en dos: Montevideo y Canelones marcadamente frenteamplista y un interior favorable a la oposición. Montevideo y Canelones representan el Uruguay más urbano y moderno.