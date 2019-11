Judith López Guevara: en la sociedad capitalista que se retroalimenta del patriarcado no podrá existir emancipación de la mujer

Judith López Guevara

25 de noviembre de 2019.- Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, fecha iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en rememoración a los hechos en que fueron asesinadas hace 59 años las tres hermanas Mirabal –Patria, Minerva y María Teresa- en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana.



En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a gobiernos, organizaciones no gubernamentales e internacionales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las féminas, así como para denunciar los atropellos y reclamar políticas para su erradicación.



Es por ello, que se entrevistó a la experta en defensa de los derechos humanos, y en materia de género, Judith López Guevara, quien manifestó que la fecha es propicia y “muchos estamos de acuerdo, pero es el contenido ideológico la convicción que nos diferencia. Dentro de una sociedad capitalista que se retroalimenta del patriarcado, no podrá existir la emancipación de la mujer, porque en estas sociedades las relaciones sociales van con la producción de bienes y servicios para obtener beneficios, no las relaciones sociales entre los seres humanos para un bien común, la igualdad, equidad y justicia”.



La también coordinadora en Venezuela del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva, expresó que el norte de este flagelo es “transformar la sociedad patriarcal que reproduce la dominación entre unos y otros. Vivimos a diario el maltrato contra la mujer”.



En el marco de la entrevista, dijo López Guevara, que la lucha contra la violencia de género “es permanente y no es contra los hombres, sino al lado de ellos para construir una patria más justa, y humana para ambos. Sin lugar a duda, la lucha es el camino cotidiano, la resignación jamás lo será”.



Al ser consultada sobre los factores fundamentales para combatir la violencia de género, expresó que contemplan la prevención, sanción y erradicación, el primero de ellos, “es importante que los gobiernos inviertan para prevenir, generando valores, formando con conciencia, implementar capacitación desde los hogares, las escuelas, e instituciones y a través de campañas publicitarias evitaríamos llegar a la sanción que genera, uno de los 21 tipos que estipula la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.



Al tiempo indicó López Guevara, que las organizaciones de mujeres no gubernamentales, juegan un papel fundamental, para combatir este flagelo que se ha convertido en un problema de Estado, “en Venezuela se ha avanzado mucho en esta materia, pero debemos seguir profundizando con los movimientos de mujeres, en las comunidades, sólo otra mujer salva a otra, por eso la importancia de la solidaridad entre hermanas y de esta manera enfrentar al patriarcado”.



Asimismo, “hemos logrados a través de nuestras luchas que vienen desde la época precolombina, unas serie de instrumentos que nos ayudan a enfrentar la violencia machista, sin embargo sigue en crecimiento”.



En otro momento indicó López Guevara, que se debe hacer énfasis en que el agresor no es un delincuente común, por ello requiere tratamiento; rememoró que cuando fue directora del despacho del Inamujer, existía un programa en la Defensoría Nacional de la Mujer, donde se atendía al agresor, con profesionales calificados que trataban no sólo la conducta sino el entorno y la familia donde creció.



Finalmente destacó el legado en esta materia por parte del líder de la Revolución Bolivariana, “en el libro El Golpe de Timón el presidente Chávez se refiere a la democracia socialista del siglo XXI cuando dice: debemos entender bien la clave de este proceso, porque pudiéramos estar haciendo muchas cosas buenas, pero no lo necesario para dejar atrás de manera progresiva el modelo capitalista e ir construyendo el nuevo modelo bolivariano del siglo XXI, que es más humano, paritario, con equidad y justicia, esto se logra con la participación de todas y todos en el proceso de transformación de la sociedad, con conciencia de clase, de etnia y de género”.