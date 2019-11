(AUDIO) Feministas tomarán las calles este lunes para exigir políticas públicas que atiendan la necesidad de las mujeres

*Escuche aquí la entrevista

25 Nov. 2019 - Hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, recordando la fecha en la que fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Así lo explicó Isabel Gómez, militante feminista perteneciente al colectivo Tinta Violeta, en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, donde además informó sobre la toma de calle que harán los movimientos feministas próximamente.



Entrevistada por la periodista María Laura Cano, destacó que el 25 de noviembre es una de las fechas más importantes impulsadas por el movimiento feminista, además reconocido por la Organización para las Naciones Unidas (ONU). En la actualidad, se siguen juntando para visibilizar, reivindicar la violencia y desnaturalizarla. “Hay manifestaciones explícitas de violencia contra las mujeres como el femicidio pero también hay violencias que son un poco más sutiles, que están completamente naturalizadas por la sociedad, como la violencia mediática”.



Gómez también resaltó que este Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, pretende romper con los estereotipos que han surgido en los medios de comunicación hegemónicos al colocar a las féminas como un objeto. Por ello, han creado una campaña mediática que inició este lunes 18, mostrando los distintos tipos de violencias tipificados en la Ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.



Asimismo, detalló que otro tipo de violencia es el psicológico, en lo que se introduce el acoso y hostigamiento al que las mujeres son sometidas en los distintos espacios, así como la violencia doméstica, este último, uno de los que el movimiento feminista atiende más.



En ese mismo sentido, se encuentra la violencia obstétrica a la que son sometidas quienes dan a luz.



Por otra parte, Gómez informó sobre la toma de calle que estarán haciendo próximamente para exigir a las instituciones una revisión profunda y generación de políticas públicas que realmente atienda la necesidad de las mujeres, “si bien tenemos una ley muy inclusiva, muy revolucionaria con respecto a este tema, hemos visto con bastante decepción que los funcionario públicos del estado revictimizan a estas mujeres que van a denunciar e incluso tratan de persuadirlas para que no denuncien”.



Para finalizar, estableció la diferencia que existe entre femicidio y feminicidio, y es que el femicidio es cuando cuando una mujer es asesinada por motivos de género; el feminicidio ocurre cuando el estado está implicado en el asesinato, como en el caso de las hermanas Mirabal en República Dominicana.