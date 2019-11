Colombia: ciudadanos duramente atacados por la polícía mientras entonan himno nacional en protesta pacífica

24 de noviembre de 2019.- Colombianos fueron atacados en el centro de Bogotá ciando entonaban el himno nacional como forma de manifestación pacífica en las potestas que han surgido después del paro nacional convocado para el martes 21 de noviembre y que confronta las políticas antipopulares del gobierno de Duque.

Las acciones represivas del gobierno colombiano han sido duramente rechazadas. En la red social Twitter las opniones no se hicieon esperar.

Cómo así que la gente en este país no puede ir pacíficamente a una plaza a protestar cantando el himno!! No puede ser, no puede ser lo que está pasando en este país!! Esto es propio de las dictaduras, NO PUEDE SER!!

También se pudo saber por las redes que la ESNAD hirió a un jóven que participaba en las protestas con una bomba lacrimógena que le impactó en la cabeza. Se dice que está en estado de coma en el hospital. aunque en algunos twitter aseguran que falleció