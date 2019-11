Elías Jaua: Los estudiantes están en pie de lucha en todo el continente

Caracas, 23.11.19.- "Los estudiantes están en pie de lucha por todo el continente, no van a poder imponerle un modelo que pretende excluir a las grandes mayorías. A los que las élites consideran invisibles, nadie, están haciéndose presentes en las calles y en las luchas, ¡que vivan los estudiantes que hoy batallan en las calles de la América Latina y el Caribe!", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 142 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido a través de la señal de YVKE Mundial.



A propósito de conmemorarse el Día del Estudiante, en honor a la juventud valiente que en 1975 salió desde las universidades en 1957 a protestar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Jaua enfatizó que "un líder estudiantil no puede estar subordinado a imperio o embajada alguna, no puede estar al lado de las oligarquías y de quienes han oprimido históricamente al pueblo".



En consecuencia, Jaua señaló que "para ser dirigente estudiantil venezolano hay que ser patriota, antiimperialista, socialista y revolucionario; honor y gloria al movimiento estudiantil del cual provengo y me siento profundamente orgulloso".



Seguimos en Revolución



Al rendir tributo a las y los mártires que dejaron las protestas estudiantiles duramente reprimidas durante la dictadura y los gobiernos de la Cuarta República, Jaua recordó al joven estudiante Jimmy Hernández, presidente del centro de estudiantes del Liceo Andrés Bello, quien el 14 de noviembre de 1991 fue atropellado por funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, y cuya muerte desencadenó una ola de protestas que duró 6 días y terminó con la muerte de dos estudiantes y un soldado que intentó oponerse a la masacre.



Jaua relató que aquel Día del Estudiante de 1991, mientras eran enterrados los jóvenes José Gregorio Vergara y Darwin Capote, junto al soldado José Humberto López Arias, fue el anticipo de lo que ocurriría semanas después con la rebelión del 4 de Febrero de 1992, génesis de la Revolución Bolivariana.



"Coincidimos haciendo una Revolución, a la que no vamos a renunciar, y haremos una revolución popular, democrática, bolivariana y socialista", aseveró Jaua.



Masacre en Bolivia



"Vaya nuestra condena, nuestro grito como ser humano para que pare la masacre contra los indios e indias bolivianas en El Alto, quienes protestan para que se restaure la democracia en el país; vaya cinismo de esta gente que decía que jamás reprimirían al pueblo", expresó Jaua, acerca de la ola de violencia desatada en Bolivia contra los pueblos indígenas que protestan ante el golpe de Estado consumado el 10 de noviembre contra el presidente Evo Morales.



Asimismo, Jaua criticó el silencio cómplice de la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por Luis Almagro, y el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet ante la violencia del gobierno de facto, señalando que es una muestra de que "hemos vuelto al siglo pasado, a la Doctrina Monroe, al gran garrote".