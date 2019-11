Presidente Maduro autoriza a cargos fijos de 21 mil 214 trabajadores de Barrio Adentro

20 Nov. 2019 - El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que 21 mil 214 trabajadores de la Misión Barrio Adentro, pasarán a tener el cargo fijo dentro del Sistema Nacional de Salud.



Este martes, el jefe de Estado, recibió en el Palacio de Miraflores, la movilización del sector salud que recorrió las calles de Caracas en apoyo a las políticas públicas implementadas en el sector.



Ordenó que a través de actos públicos se haga la entrega formal en todos los estados del país, y pidió a los médicos no burocratizarse, “no se me vayan a burocratizar, el cargo fijo es para la estabilidad laboral no para que se aristocraticen, deben seguir con su Casa por Casa”, enfatizó.



Agregó que 4.500 estudiantes de medicina se graduarán en diciembre y tendrán garantizado su puesto de trabajo en el Sistema de Salud Público.



Asimismo informó que le dará poder a la clase trabajadora del sector salud para ingresar a los Consejos Directivos y en la conducción de hospitales, para su administración.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 246 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/presidente-maduro-recibio-marcha-del-sector-salud-en-miraflores/)