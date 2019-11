GNB incautó mil 594 panelas de marihuana en Guárico

Más de mil quinientas panelas de marihuana incautaron en Guárico

19 de noviembre de 2019.- Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “Los Dos Caminos”, municipio Ortiz del estado Guárico, a dos ciudadanos que transportaban mil 594 panelas de marihuana ocultas en un doble fondo localizado en la cava de un camión de carga, informó el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), G/D Alberto Matheus Meléndez.



Precisó que las panelas pesaron 857 kilos 350 gramos, con los que el Gobierno Bolivariano suma en el año 2019 un total de 32 mil 910 kilos 887 gramos de droga incautada, de los cuales 2 mil 197 kilos 757 gramos corresponden al estado Guárico, región que se ubica en el tercer lugar del país en incautaciones.



Desde el Comando de Zona Nº 34 de la GNB en San Juan de los Morros, el jefe de la ONA destacó que este año se han realizado 4 mil 24 procedimientos por hechos delictivos y han sido detenidas 5 mil 729 personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, tras la acción de los organismos de seguridad ciudadana del país, en cumplimiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y el Plan Nacional Antidrogas 2019-2025.



“Seguiremos dando una lucha frontal al tráfico ilícito de drogas y no permitiremos que organizaciones enquistadas en Colombia, mayor productor de cocaína en el mundo, pretendan utilizar nuestro territorio para enviar alijos al mayor consumidor de dichas sustancias como es Estados Unidos”, advirtió Matheus, quien estuvo acompañado por el comandante del CZ-GNB Nº 34, G/B Luiger Neil Ugas Medina.



Por su parte, el Secretario General de Gobierno del estado Guárico, Freddy Alí Gómez, dijo que los contundentes resultados alcanzados como esta incautación de mil 594 panelas de marihuana, obedecen a la articulación interinstitucional y la cooperación de los organismos de seguridad ciudadana que mantienen una lucha frontal contra las drogas.



“A la delincuencia organizada y a los que pretender utilizar el tráfico ilícito de drogas como fuente de financiamiento del terrorismo y el paramilitarismo, no tendrán espacios ni cabida. Toda droga que ingrese al territorio nacional será incautada e incinerada. Venezuela no será un país para estos delitos, somos un país de paz”, afirmó Gómez.



Este procedimiento fue realizado por efectivos adscritos al Destacamento 341 del CZ-GNB Nº 34 y la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) Nº 34 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Guárico, como parte del despliegue del Dispositivo Navidades Seguras 2019 en esa entidad llanera.