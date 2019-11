Medios privados y redes sociales resaltan fracaso de marcha opositora

Oposición concentrada en Chacaito

17 de noviembre de 2019.- Medios privados de comunicación y usuarios en redes sociales señalaron el fracaso en la marcha nacional de la oposición convocada este sábado por el diputado de ultraderecha Juan Guaidó, la cual terminó movilizándose en apoyo a los golpistas en Bolivia.



La empresa de televisión Globovisión escribió en Twitter: “Fracasa convocatoria de marcha nacional de Guaidó” y la nota en su sitio web señaló que "cuyas marchas (de Guaidó) reflejan un evidente desplome de su popularidad y un alto nivel de cansancio entre sus seguidores".



Otros medios digitales resaltaron la llegada un manifestante opositor a la Plaza Altamira, en el este de Caracas, con la pancarta "Guaidó estafador" que le fue arrebatada por otros, lo que generó un altercado entre opositores.



La situación se hizo viral en las redes sociales, donde el nombre del manifestante "Carlos Caballero" fue primera tendencia en Twitter, luego de conocerse cómo fue abucheado y empujado por simpatizantes de la oposición.



Igualmente, su frase "Guaidó estafador" estuvo entre las primeras tendencias, al igual que el video de unos opositores que discutían por tomar o no acciones violentas de calle "sin retorno".



Por esta red social, los seguidores de Guaidó también expresaron su frustración y desconcierto, cuando tras culminar el discurso en la avenida Francisco de Miranda, fueron invitados a marchar hasta la embajada de Bolivia, ubicada en la urbanización Altamira.



"Lo tuyo es llenarte de dinero, Venezuela no te duele eres un #GuaidóEstafador", expresó el usuario @SinUnidadNoVoto.



Otro usuario, @jesussolgil expresó: "Pregunto qué tiene que ver (la) embajada de Bolivia. Esta gente de la oposición está perdida".



Los simpatizantes de la oposición confiaban en que la movilización llegaría al Palacio de Miraflores. Se preguntaban qué harían en la embajada de Bolivia y culpaban a Guaidó de no tener claros los objetivos de la movilización.



El periodista Román Camacho resaltó en Twitter el encono de los simpatizantes opositores ante la propuesta de Guaidó de ir a manifestar su apoyo a Jeanine Añez, la autoproclamada de Bolivia.



"Políticos anunciaron que irían a la embajada de Bolivia a protestar en apoyo a la presidenta actual. Mayoría de manifestantes se retiraron molestos del sitio", dijo en @RcamachoVzla.



"Para mí esta ha sido la peor manifestación convocada a la cual he asistido", expresó la usuaria @LicLauraRangel.



En su discurso, Guaidó invitaba a los seguidores a “mantenerse en una protesta sostenida” hasta lograr la desestabilización del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, "No sé si es mañana, si es el lunes, lo que les prometo es que habrá libertad".



"Lo hemos intentado todo. No hay fórmulas mágicas", añadió y también pidió disculpas "por los errores que he cometido".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 177 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)