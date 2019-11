Estos son los diputados de la AN que integran la Comisión de postulaciones para nuevo CNE

15 de noviembre de 2019.- La comisión de postulaciones para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) está integrada por 11 diputados de todas las fracciones de la Asamblea Nacional (AN) aún en condición de desacato a varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Por el Bloque de la Patria la integran cuatro parlamentarios: Julio Chávez, Jesús Montilla, Willian Gil y Nosliuw Rodríguez.



Por la coalición de la oposición forman parte de dicha comisión Stalin González, Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Piero Maroun, Franklin Duarte, Olivia Lazano y Gregorio Noriega.



Julio Chávez, diputado a la AN por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en entrevista concedida a Venezolana de Televisión hizo la salvedad de que faltan por integrar a la comisión 10 personas de la sociedad civil.



Remarcó que en la instancia están representados todos los sectores de la oposición en la AN.



"Ellos están expresados en esos siete diputados, nosotros tenemos una unidad monolítica. Ya conformada esa comisión nos corresponde presentar un cronograma para terminar de conformar el comité de postulaciones. No fue fácil, porque a última hora se expresaron algunas contradicciones muy fuertes; allí hubo una situación difícil para ellos. Creo que finalmente llegaron a ese acuerdo", afirmó el parlamentario.



La participación del Bloque de la Patria en el Parlamento en desacato forma parte de los acuerdos alcanzados el pasado mes de septiembre en la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición, que tiene como objetivo fundamental buscar una solución pacífica a la situación que vive el país y así consolidar la paz en la nación.



