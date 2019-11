Elías Jaua: Las oligarquías han caotizado la política suramericana

Caracas, 15.11.19.- "Las oligarquías han caotizado la política suramericana; un continente que hasta hace cinco, seis años, era la región con mayor estabilidad política y económica ahora está caotizado", afirmó el dirigente revolucionario Elías Jaua Milano, durante la emisión número 141 de su programa radial Encuentro Popular, transmitido por la señal de YVKE Mundial.



Así lo señaló Jaua al denunciar el golpe de Estado consumado en Bolivia el pasado 10 de noviembre, con la renuncia forzada del presidente reelecto Evo Morales, enfatizando que "dada la presión del alto mando militar y policial y ante la inminencia de una guerra civil, Evo Morales, como dirigente responsable, decidió irse, no es una renuncia voluntaria".



Asimismo, Jaua destacó que el sector político detrás del golpe es "una oligarquía traidora al proyecto de Bolívar y Sucre, con una ideología alimentada por lo más retrógrado del pensamiento europeo", y agregó que se trata de grupos económicos que no defienden la democracia, "sino los más perversos intereses de una élite racista que odia a los indios, que odia a los campesinos", dijo.



Jaua reiteró que "Bolivia es la creación de nuestro padre Simón Bolívar; para los venezolanos y venezolanas, Bolivia es un compromiso, Bolivia es Antonio José de Sucre", al tiempo que se solidarizó con los pueblos indígenas bolivianos que son víctimas de humillaciones, maltratos y persecución por defender su derecho a ser libres.



El dirigente revolucionario enfatizó que "el problema más grande que tiene América Latina hoy en día es que las oligarquías y las élites políticas y económicas no tienen principios democráticos. Ellos no son la alternativa, una élite que odia al pueblo no es una alternativa".



Sin embargo, Jaua expresó que en el caso de Bolivia "la historia no ha terminado y no va a terminar nunca; nadie crea que el derrocamiento de un Gobierno es el fin de la historia de lucha de los pueblos, siempre habrá un mañana para los pueblos", finalizó.