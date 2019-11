Presidente Maduro llama a FF.AA de Bolivia a restituir a Morales como presidente

Caracas, 12 de noviembre de 2019.- El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes a los Alto Mandos Militares de Bolivia a restituir a Evo Morales en la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, tras el golpe de Estado realizado en contra del líder indígena el domingo 10 de noviembre.

Desde las afueras del Palacio de Miraflores, Caracas, en la clausura del Congreso Internacional Afrodescendiente, el Jefe de Estado explicó que Morales aún sigue siendo Presidente de Bolivia en el exilio, pues presentó una renuncia al Poder Legislativo bajo amenazas.

"A esta hora no hay presidente en Bolivia, hay un presidente exiliado que se llama Evo Morales Ayma", recalcó al tiempo de avisar que esta tarde sostuvo una llamada telefónica con Morales, quien se encuentra en México.

"Les pido que respeten al pueblo y restituyan al presidente Evo Morales" le dijo el Presidente Maduro a los militares bolivianos. También informó que el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, se comunicará con su par de Bolivia, el general Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas y extenderá el mensaje.

"Le he dicho al General en Jefe Vladimir Padrino López comunicar a Romero y dar un mensaje de Venezuela: no repriman al pueblo, no asesinen al pueblo, restituyan el Estado Constitucional de Derecho. Basta de golpe de Estado, Evo Morales es el único que puede garantizar, como lo hizo, la paz y estabilidad en Bolivia", expresó.

Denunció que en Bolivia existe un vació de poder. También explicó que Morales sigue siendo presidente pues su renuncia fue presentada bajo amenazas de muerte y la Asamblea Legislativa que no ha aceptado esta renuncia puede exigir la restitución del líder indígena como jefe de Estado.