Alexander Luzardo: La oposición está promoviendo su propio Arco Minero y eso es inaceptable

El doctor Alexander Luzardo denunció este miércoles que sectores de oposición en la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional han introducido proyectos de leyes para continuar con la extracción minera en Guayana y Amazonas, algo que califica de inaceptablee y ha denominó el "Arco Minero de la oposición".

11 de noviembre de 2019.-

"Venezuela no es ni ha sido un gran productor de oro. No aparece en ningún ranking mundial entre los primeros productores de oro. Seguir insistiendo en leyes de minas es imitar el discurso depredador del oficialismo", advierte el exsenador y autor de las normas ambientales de la Constitución en entrevista concedida a ND.

Agrega que la "gran riqueza del sur Venezuela, Amazonas. Bolívar y el Delta son sus reservas de agua dulce; la biodiversidad y la energía representada en la cuenca del Caroní; que hoy surte de electricidad a toda Venezuela".

¿Qué ha sucedido con las denuncias relativas al Arco Minero?

-Que ahora resulta que no hay uno, sino varios Arcos Mineros, y que los proyectos mineros se han extendido hasta la selva Amazónica; contaminando los ríos de la región, y acabando con los pueblos indígenas; que son pueblos muy vulnerables. Es por eso que la Asamblea Nacional aprobó el 27 de noviembre de 2018 la Ley Orgánica de Megareserva de Agua y de la Biodiversidad del Sur del Orinoco y de la Amazonía, que preserva todas las áreas protegidas; creando un gran corredor ecológico de más de 300 mil kilómetros cuadrados.

-Por eso vemos con extrañeza que han surgido algunas iniciativas realmente erráticas en la Asamblea Nacional a través de unas leyes de minas cuyos proyectos, al parecer, han sido introducidos en la Comisión de Energía y Minas; y es por esto que yo hablo también de que ahora ha surgido un Arco Minero de la oposición; lo cual es inaceptable tomando en cuenta que reproduce el rentismo extractivista de Nicolás Maduro.

-Continuar promoviendo proyectos mineros, como parecen surgir desde sectores equivocados; mal informados de la AN, es caer en el mismo juego engañoso y nocivo de la minería. Hay que ser coherente. El problema no es el oro solamente; sino el agua, la biodiversidad: comprender esto es vital para las nuevas generaciones; de lo contario no encarnarán un cambio sustentable.

-Por estas razones seguir insistiendo en proyectos mineros ahora desde la oposición conduce a reproducir el nefasto proyecto depredador del medio ambiente. La directiva de la AN está en mora al no haber publicado en Gaceta la mencionada ley de protección de la gran biodiversidad del Sur. No se puede vivir con la reedición del mito de El Dorado.

¿Qué hay de cierto en el hecho de que Nicolás Maduro ha comenzado a repartir algunas minas; a propósito de la denuncia que hizo el diputado Américo De Grazia sobre Héctor Rodríguez?

-Eso fue el propio Nicolás Maduro quien anunció que le iba a repartir a los gobernadores algunas minas del estado Bolívar; lo cual es insólito; puesto que un estado no puede ser dividido en veinte pedazos para destinárselos a otras gobernaciones; y entonces esto fue lo que llevó a decir al gobernador Héctor Rodríguez que él no acepta esa oferta engañosa del propio presidente de la República; lo cual, además, es propiciar el ecocidio que se está llevando a cabo en esa región.

-Cuando la humanidad se está planteando nuevos paradigmas; una nueva mira de relación con el medio ambiente como lo acaba de predicar el Papa Francisco I, con motivo del Sínodo de Obispos que se acaba de celebrar en Brasil con motivo de la protección de la Amazonía; aquí hay un gobierno, que se empeña en destruir el sur de Venezuela con sus proyectos extractivistas.