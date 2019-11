Lara: grupos ambientalistas rechazaron la tala de una Caoba

4 de noviembre de 2019.- El domingo 27 de octubre de 2019, fue talado un árbol de la especie Caoba (Swietenia macrophylla), ubicado frente al edificio de la Gobernación del estado Lara. Se presume que fue para proteger la fachada de una panadería. Otros dicen que las raíces del árbol estaban generando daños al edificio "La Moneda" ubicado en la carrea 19 entre calles 23 y 24. Este hecho causó la indignación del movimiento ambientalista regional y se formo una polémica en redes sociales.

Las autoridades se defendieron alegando que existía un supuesto informe justificatorio para cortar el árbol y que los ambientalistas exageraban y habían montado un show por un hecho de "poca significancia" solo para figurar.

Algunas de las imágenes publicadas en redes sociales.

Nota de prensa publicada en el informador Web: Tala de árbol frente a la gobernación causa revuelo en Lara https://www.elinformador.com.ve/destacada/tala-de-arbol-frente-a-la-gobernacion-causa-revuelo-en lara/?fbclid=IwAR1apCwlpFp_bAncqedeLHJZcnecrOqzjctICpKHougOZ9ay23n_2fvCnKs

La "polémica por el árbol" es comparable a las protestas en Chile

Los movimientos ambientalistas agrupados en la Plataforma Ambiental de Lara, fueron elevando el tono de la protesta. Sembraron un árbol de mango para defender el espacio, publicaron comentarios en redes sociales y se fue sumando gente. El sábado 02-11-2019 la Brigada Guardianes Ambientales de la Fundación GUARDEAM, realizó una protesta alusiva al día de los muertos con el lema "OYE TU GOBERNACIÓN, NO MÁS DEFORESTACIÓN". La protesta fue contra la inacción ambiental generalizada.

Las autoridades ambientales como siempre quisieron disminuir el hecho y una vez más ridiculizar a los ambientalista. Esta situación, (pero en micro-escala) se compara a las protestas en Chile: cuando los políticos de derecha o del "establishment" (lo establecido) decían tanto escándalo por 30 pesos de aumento de la gasolina. Luego el presidente de Chile Sebastián Piñera dijo: ya dejen de protestar...! ya elimine el aumento. El pueblo Chileno abrumadoramente les respondió: ¡NO ES POR LOS 30 PESOS; ES POR 30 AÑOS DE POLÍTICAS NEOLIBERALES! llevadas a cabo por los herederos de Pinochet (la oligarquía Chilena).

En el caso del estado Lara, la reacción no es solo por el árbol; el cual fue talado por motivos innobles, sin cumplir las normas establecidas en la Ordenanza de Plantación de Arboles del municipio y la ley penal del ambiente. No es solo por el árbol, es por la inacción generalizada, es por el desgobierno como forma de gestionar, es por la indolencia ambiental generalizada hecho política pública. Es por su ausentismo permanente, el que nos acompaña siempre. Es su apatía las que no anima a protestar, es su falta de lucha la que nos lleva al combate; es por su inercia que decidimos movernos. Es por qué no están del lado del pueblo, cuando les toca decidir entre un cargo y los derechos humanos ambientales del pueblo. ¡Por eso y muchas cosas más, estamos movilizados! ¡No solo es el árbol es por la indolencia ambiental generalizada!

Arbolito de mango sembrado como simbolismo para defender el espacio. Fotografía Héctor Torcatez.

Resucitaron los muertos

En la semana del 29 al 31 de octubre 2019 (donde los países celebraban hallowen, día de los muertos, día de los santos), el Ministerio de Ecosocialismo en Lara (MINEC) y el Instituto de Ecosocialismo (INECO Lara) emiten un comunicado conjunto. En el mismo dicen que están dispuestos a recibir la denuncia sobre la tala, que el árbol disponía de informe emitido por Protección Civil, MINEC e INECO y que las puertas, están abiertas para cualquier problema ambiental.

El asunto es que estas instituciones no se pronuncian en temas como el Cerro La Vieja, Minería en el Valle del Turbio, las minas de Sílice en Carora, la deforestación de bosques xerofíticos para producir carbón vegetal, la contaminación generalizada, en fin…. No se pronuncian en nada, no fijan posición en los graves temas ambientales, pero salen a defender la tala.

Es muy difícil mover a estos entes y más difícil es que generen acciones contundentes por el ambiente. Pero curiosamente emiten sendo comunicado defendiendo el delito ambiental. Afirmamos que es delito; pues ellos saben que no se cumplieron todos los pasos. La reacción ambiental hizo que resucitaran quienes nunca aparecen en escena cuando se trata de graves daños al ambiente.

Aprovechen la puesta en escena.

Sugerimos que se aproveche que estas instituciones, hicieron acto de presencia para solicitar pronunciamientos similares en temas como: las minas de oro otorgadas a las gobernaciones (¿Cómo se manejaran esos recursos y quienes responderá por los daños a los ecosistemas?), la minería 100% ecológica que presuntamente se practica en Valle (depresión) del Turbio, el Arco Minero, la pérdida de biodiversidad y el plan de adaptación y mitigación del cambio climático en la región, la autorización minera en el cerro La Vieja, las mafias uniformadas del carbón vegetal, entre otros temas.

Comunicado emitido por MINEC e INECO en defensa de la tala. Recordamos que no solo es el árbol, es por su inacción.

Consideramos que existió una violación de dos normas referidas a la protección de los arboles: La primera la Ordenanza sobre la plantación y protección de árboles en la ciudad de Barquisimeto y demás centros poblados del municipio Iribarren, publicada en la gaceta Municipal Extraordinaria Nº 1724 de fecha 05 de Noviembre de 2002 y la segunda la Ley Penal del Ambiente publicada en la Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012. El agravante de este caso, es que este árbol está catalogado como especie en peligro critico, en el libro rojo de la flora Venezolana. Transcribimos los artículos violentados de la ordenanza:

De la "Ordenanza sobre la plantación y protección de árboles en la ciudad de Barquisimeto y demás centros poblados del municipio Iribarren.

Artículo 6º: La tala, quema, poda indiscriminada, maltrato y desatención de los árboles de la Ciudad son considerados contrarios al interés público y por ende son Infracciones Administrativas sancionables por esta Ordenanza, sin menoscabo de la aplicación de la Ley Penal del Ambiente.

Artículo 8º: Para intervenir la vida de un árbol en el ámbito urbano del Municipio, es de obligatorio cumplimiento las siguientes normas apegadas al derecho a la vida, donde se requiere: 1.- Solicitud escrita de poda, trasplante o tala, ante la Dirección de Planificación y Control Urbano. 2.- Presentación del estudio técnico del estado del árbol, avalado por la Dirección de Planificación y Control Urbano o el Organismo Municipal con la correspondiente competencia ambiental. 3.- Constancia de inspección expedida por la Dirección de Planificación y Control Urbano.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando resultare irremediable el acto de talar, se requiere: a.- Constancia de consulta vecinal en el sector, (avalada por la Asociación de Vecinos o Junta Parroquial) entre vecinos distantes cincuenta (50) metros alrededor del árbol y con la aceptación del procedimiento de al menos setenta por ciento (70%) de los vecinos consultados en el ámbito especificado. b.- Presentación del informe favorable de la instancia técnica responsable de estas actividades.

c.- Antes de proceder a la tala, se debe consignar ante la Dirección de Planificación y Control Urbano constancia de resarcimiento por el acto de talar un árbol, donde se estipula la donación del número fijado, de acuerdo con el reglamento correspondiente, de arbolitos semejantes al de la especie a ser intervenida (o de especies alternativas según la recomendación proporcionada por la Dirección de Planificación y Control Urbano) a la Fundación Bosque Macuto, ente que emitirá constancia de recepción. El reglamento de la presente ordenanza establecerá los criterios de cantidad de plantas a donar tomando en cuenta su valor botánico y forestal en el contexto de la siguiente regla general:

En caso de árboles grandes (más de 4 mts de altura): donación de entre treinta (30) a sesenta (60) árboles jóvenes."

En el caso de la ley penal del ambiente, consideramos dos artículos el Artículo 35 Presentación de Información Falsa y el Artículo 71 Aprovechamiento de Especies del Patrimonio Forestal

La caoba: el oro verde de Latinoamérica.

"Llamozas et al (2003), en el Libro Rojo de la Flora Venezolana lo catalogan en PELIGRO CRITICO y señalan que la principal amenaza que presenta la especie, está relacionada con la explotación de su madera y la destrucción de su hábitat para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias. La madera de la caoba está considerada como la mejor madera del mundo para la alta clase de muebles y ebanistería. Su popularidad se debe sobre todo a su apariencia atractiva en combinación con la facilidad de trabajo, excelentes calidades de acabado y estabilidad dimensional."

Talaron el arbol y desaparecieron los troncones. ¿En que bolsillos fue a parar el patrimnoio natural de los Larenses?

La caoba estaba en buen estado fitosanitario. En todo caso si tenia alguna enfermedad, la ordenanza obliga a las autoridades a tratar los arboles y salvarlos.

Protesta Día de los muertos y la inacción ambiental

La Brigada Guardianes Ambientales de Fundación GUARDEAM, realizó una protesta por el árbol talado y contra la inacción ambiental el `sabado 02 de noviembre del 2018 en horas de la tarde. Los integrantes de esta organziación se maquilaron con motivos alusivos a los muertos. Se respeta las creencias en el día de los muertos y se celebra la vida. Se exige respuesta a alsautoridades y mas acciones contundentes en la defensa de la biodiversidad venezolana.

¡No solo es el árbol; es por la indolencia ambiental generalizada!