Se cumplen 77 años del natalicio de Alí Primera

El cantor del pueblo, Alí Primera Credito: vtv

Credito: Archivo Web

31 de octubre de2019.- Este 31 de octubre, se cumplen 77 años del nacimiento del siempre recordado Cantautor Popular Alí Primera, el Cantor de la patria buena, fecha que Venezuela entera conmemora tarareando sus canciones de protesta que alguna vez reclamaron revolución.



Alí Rafael Primera Rosell, nació en Coro, estado Falcón, el 31 de Octubre de 1942, hijo de Carmen Adela Rossell y Antonio Primera. Su padre, quien se desempeñaba como funcionario en Coro, murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de la cárcel de dicha ciudad de unos prisioneros (1945). A raíz de la muerte de su progenitor, debe ayudar a la familia desempeñando diversos oficios: desde limpiabotas hasta boxeador, trabajos que no lo desanimaron para continuar sus estudios.



Con los campos de Paraguaná de equipaje, la primaria concluida entre pescadores y el maestro Figueredo, se vino a Caracas, adonde según sus mismas palabras, había llegado a tratar de terminar sus estudios, los cuales culminó en 1963 cuando obtuvo el título de bachiller. Al año siguiente comenzó sus estudios en el área de Química en la Universidad Central de Venezuela.



Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios, primero como etapa de diversión y progresivamente como actividad a tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No basta rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de Los Andes (1967), lo proyectan a la fama.



En 1968 viaja a Europa gracias a una beca que le otorga el Partido Comunista de Venezuela para continuar sus estudios en Rumania. En el viejo continente graba su primer disco, titulado Gente de mi tierra, el cual tiene un notable éxito popular en Venezuela.



Sin embargo, aunque en poco tiempo los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se identificaron con sus canciones, Alí fue objeto de un despiadado veto por parte de los medios de comunicación, especialmente las plantas de Televisión, debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, lo que lo llevó a fundar su propio sello disquero, Cigarrón, para buscarle difusión a sus composiciones y con el cual grabó 13 discos.



"En Europa el mundo se me hacía chiquito aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos por no vender mi canto y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción..."-dijo alguna vez.



En Suecia reconoce el olor del caramelo, en la piel de sus dos hijas: María Fernanda "Shimpi" y María Ángela "Marimba". Su regreso a la patria se produce en 1973, y en 1977 conoce a Sol Mussett, con quien procreó cinco hijos más: Sandino, Jorgito, Servando, Florentino y Juan Simón.



Alí hizo exitosos muchos temas, entre ellos “Paraguaná, Paraguaná”; “José Leonardo”; “Casas de Cartón”; “No basta Rezar”, “Coquivacoa”, “Canción Bolivariana” y “Canción Mansa para un Pueblo Bravo” (que dio nombre y tema a una película).



Su ingreso al mundo de la política se produjo al militar en el Partido Comunista de Venezuela, tras lo cual fue miembro fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel (1973).



El 16 de febrero de 1985 un fatal accidente terminó con su vida. Todavía hay quienes sostienen que su muerte no fue de manera accidental, pero su potente voz resuena en la conciencia colectiva, porque Alí no ha permitido que al pueblo le quiten su memoria, él vive en la sangre de todos los venezolanos: él es el Cantautor de la Patria Buena



"...Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fui en busca del sol..."