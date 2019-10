Salió el N°9 -Octubre del Periódico Juventud Trabajadora / "Entre Nosotros Nos Apoyamos"

30 de octubre de 2019.-

Les compartimos el número nueve (9) de la época actual, del Periódico Juventud Trabajadora. En esta edición, "ENTRE NOSOTROS NOS APOYAMOS" encontraremos informaciones sobre: el salario, músicas juveniles y combativas, y las experiencias de dos jóvenes trabajadores en Ciudad Guayana y Caracas, Venezuela.

*_Presentación:_*



"_Muchos de nosotros continuamos en el trabajo porque nos gusta o por distintas razones, pero el sueldo no es realmente bueno y no nos alcanza para nada. Le dedicamos todo el tiempo a nuestro trabajo y cuando llegamos a casa nos preguntamos «y ahora qué hago para resolver el queso, la carne, el pollo o las verduras». En mi caso nos sentamos a preguntarnos qué haremos para comprar los pañales el día de mañana porque lo que cobramos se nos va en un solo paquete que se gasta en una semana… y en definitiva siempre digo que no aguantaré mucho más trabajando en estas condiciones..._"



Esta expresión de Alexander, un joven trabajador caraqueño, describe la situación de muchos otros jóvenes venezolanos. Cómo jóvenes, nos ha tocado asumir distintas responsabilidades fuertes ante: contribuir en la casa, la comida; el cuidado de hermanitos o abuelos, costear los estudios, iniciar una familia, y tantas cosas más.



Distintos trabajadores en el territorio nacional continuamos en la lucha diaria por nuestra vida, por nuestros sueños. Por ejemplo, la lucha por el salario, por los derechos de: los maestros, los petroleros, las enfermeras, las textileras, y otros.



En esta edición (9) del periódico *Juventud Trabajadora* mostramos, en dos experiencias distintas, nuestra vivencia en el trabajo y cómo resolvemos. Continuamos la lucha con nuestras familias, pues como clase trabajadora nos toca defendernos, ¡seguimos pa’ lante!



