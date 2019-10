Saúl Ortega: Venezuela y Argentina reestablecerán relaciones bilaterales

El constituyentista Saúl Ortega. Credito: Luis Gadea/Aporrea.org

29 Oct. 2019 - El triunfo de Alberto Fernández como presidente electo de Argentina permitirá el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires, que se encuentran en situación crítica desde la llegada de Mauricio Macri al poder, opinó Saúl Ortega, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.



"Lo primero que sabemos que llegó al Gobierno (de Argentina) una gente respetuosa de la no injerencia, la no intervención, y por supuesto en ese marco es lo deseable en el restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas", indicó el constituyente.



La victoria de Fernández consagró también como vicepresidenta electa a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la ANC, manifestó que la victoria de Fernández también representa una derrota al neoliberalismo.



"Es inevitable la derrota del neoliberalismo, ahí hubo un espejismo de creer que el neoliberalismo podía ser la solución a los problemas de nuestros pueblos, cosa que no es así", señaló.



Para el integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los países que como Argentina se aliaron para agredir a Caracas se encuentran en un momento crítico.



"Esto requiere que todas las fuerzas del neofascismo que se coaligaron contra Venezuela están en estos momentos en terapia intensiva, los pueblos están dándoles respuestas a esa agenda criminal del neoliberalismo de la derecha", sostuvo.



Las relaciones entre Venezuela y Argentina se mantenían tensas desde enero pasado, cuando Macri reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de la nación caribeña.



Además, el mandatario argentino desconoció la juramentación del presidente Nicolás Maduro, quien el 10 de enero asumió su segundo mandato para el período 20192025.



Hasta el momento, Argentina forma parte del Grupo de Lima, lo que a juicio de Ortega significa otra derrota para esa nación, debido a que considera que sus integrantes están en incapacidad de gobernar.



"Goza de muy mala salud por lo que estamos viendo, a su jefe se le está haciendo juicio político que es el señor (Donald) Trump, ese es el jefe del Grupo de Lima y el resto de sus socios están en igualdad de condiciones en incapacidad de gobernar como el caso de (chileno Sebastián) Piñera, el caso de Lenín Moreno (Ecuador), el caso de (peruano Martín) Vizcarra", acotó.



Por su parte, el Jefe de Estado venezolano consideró el triunfo de Fernández como una derrota al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Antes de la llegada de Macri al poder en el 2015, Venezuela y Argentina mantenían acuerdos bilaterales en áreas de comercio, tecnología y cooperación industrial.

