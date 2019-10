(VIDEO) Roberto Montemarani: ''Nicolás, en veinte años de Revolución no hemos logrado autoabastecernos''

Lunes, 28 de octubre de 2019.- Un programa que ha desarrollado el gobierno nacional para paliar un poco en el área de la alimentación, la crisis que estamos viviendo, es el CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) que consiste en la venta de alimentos subsidiados, su entrega y distribución una o dos veces al mes, que permite un ahorro significativo en la adquisición de alimentos.



Desde Caracas, Roberto Montemarani, hace en esta ocasión, algunos comentarios sobre este programa, mostró inicialmente algunas de las bolsas de los productos que recibió en la última caja del CLAP:

Yo como consumidor agradezco muchísimo el recibir esta caja que son de gran ayuda para todos nosotros.



Mostró unas bolsas de arroz de Guyana, arroz de México y pasta de Turquía.



Luego de algunas reflexiones sobre el desarrollo de China en los últimos años y su transformación en una potencia mundial se pregunta: ¿cómo es posible que nosotros con veinte años de Revolución y no tenemos capacidad de tener un solo rublo para autoabastecernos?



¿Es posible que después de veinte años no logremos un solo rublo de nada alimenticio para autoabastecernos?



¿Vamos a seguir veinte años mas para autoabastecernos de arroz?



No hemos logrado autoabastecer a todo un país.



Hizo un inciso Montemarani sobre el bloqueo a Aporrea: no nos coartes nuestra libertad de expresión Nicolás, no nos bloquees la página, déjanos hablar, por el amor de Dios, Nicolás, deja de bloquearnos la página, no somos cuarta República, no somos quinta columna, no somos lo que tu quieras nombrar, no lo somos, no lo somos, déjanos expresar nuestras ideas, te queremos criticar, criticar todo lo que tú, tú eres la cabeza que sobresale, todo lo que tu gente hace mal.



Comentó sobre la visita de Diosdado Cabello a Corea del Norte y los videos que mostró: uno ve Corea del Norte y es un espejo, es una maravilla, es increíble , así viven los coreanos.



Me gustó, palabras de Nicolás cuando le dijo (a Diosdado) que nosotros deberíamos enviar a nuestros alcaldes para que aprendan.



Sugirió a Jose Vicente Rangel Ávalos alcalde del municipio Sucre (Petare) y a Érika Farías alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador como dos fuertes candidatos para hacer esa pasantía.