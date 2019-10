(VIDEO) Miguel Ángel Hernández: ''Sigamos el ejemplo de los trabajadores y del pueblo de Ecuador''

Lunes, 28 de octubre de 2019.- Miguel Ángel Hernández de la corriente sindical C-CURA y del PSL fue el último de los dirigentes cuya participación registramos en el acto realizado en la plaza Morelos de Caracas el jueves 17.



Estamos pasando el hambre parejo, porque nadie puede dudar que estamos siendo explotados como nunca por un gobierno que se dice socialista de la boca para afuera pero que nos aplica un paquetazo brutal de ajuste.



El ejemplo que dan las maestras y los maestros y el pueblo ecuatoriano tiene que ser el camino a seguir por todos los trabajadores y trabajadoras de este país.



Este es un gobierno que de la boca para afuera se dice socialista pero que nos está escoñetando la vida y me perdonan la palabra, pero esto ya es insoportable.



No solamente los del sector público estamos pagando las consecuencias de este paquete con el cual el gobierno de Maduro le trata de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores.



Hay que luchar por un salario igual a la canasta básica...tal como está establecido en el artículo 91 (CRBV).



Propongo a los compañeros dirigentes de las corrientes presentes: del sindicato SINATRA, SINTRASALUD, de Coalición Sindical, de los Trabajadores del Metro, las distintas organizaciones, Trabajadores en Lucha, de la cual formamos parte, que hagamos una reunión para coordinar un plan nacional de movilización y lucha para coordinar la lucha de todos los trabajadores a nivel nacional.



Este acto no lo convocó Guaido ni los partidos de la Asamblea Nacional, queremos dejarlo claro, lo estamos convocando los trabajadores y trabajadoras de manera independiente para luchar por nuestros derechos.





Noticia relacionada: Margot Monasterios: ''Por la vida, por la salud y por un salario suficiente debería ser la lucha de todos los venezolanos''