Maibort Petit, una fábrica de noticias falsas que inundan las redes

Maibort Petit Credito: Globovision.com

Se autodenomina “periodista Investigadora, especializada en corrupción, narcotráfico y lavado de dinero”. Sin embargo, sus publicaciones acumulan una incontable cantidad de noticias falsas (“fake news”), algunos de cuyos trinos simplemente elimina.



Tampoco son extrañas las aclaratorias; al menos una docena de los tuits que publicó este año contienen ese término, lo que confirma las dudas sobre cuánto difunde a través de las redes sociales.



La más reciente construye una matriz en torno a la detención de venezolanos por la convulsión de Chile que exige la renuncia de Sebastián Piñera. No obstante, la evidencia le llevó a publicar una aclaratoria, aunque intentó desaparecer todo rastro del rumor que sembró.



Instantes después se limitó a publicar que: “Circula falsa información sobre venezolanos detenidos en Chile en disturbios”, a pesar de que fue ella misma quien rodó ese “fake”. Sin embargo, tal como se demostró, lo que escribió se basaba en realidad en una fotografía correspondiente a una detención ocurrida en Honduras en el año 2018. Además, nada tenía que ver ni con Venezuela ni con Chile.



Fabricante contumaz de inventos contra instituciones y personalidades puntuales, Petit arremetió el 9 de junio de 2019 contra el cantante Rex, de Tomates Fritos, a quien acusó sin pruebas de ser hermano de un registrador mercantil investigado por corrupción.

Intentó “reparar” el daño con una “disculpa”, admitiendo que “se publicó en esta cuenta una denuncia emanada de una ‘fuente de la Tesorería estado Anzoátegui’ que señalaba que el cantante de la banca Tomates Fritos, @Bostonrex era hermano del Registrador Mercantil Tercero, Carlos Franco. He aquí el comunicado”.



La investigadora que no investiga dijo el 7 de mayo de 2018 que “el coronel Jorge Galindo, exjefe de prensa de Néstor Reverol, llegaba a Estados Unidos en un vuelo privado para colaborar con las autoridades de ese país”, y a renglón seguido señalaba: “Pedro Galindo estaba en el estado Monagas en ese momento”.



No obstante, apenas instantes después le respondía por la misma vía el periodista de El Universal, Deivis Ramírez Miranda: “¡Falso!”. “…Sostuve comunicación con el funcionario hace minutos (6:30 pm) y permanece en la comandancia de la GNB en el estado Monagas”.

Incluso, la periodista de investigación especializada en la fuente militar y de frontera, Sebastiana Barráez, le contestó en un tuit: “Eso es falso mi estimada Maibort. El coronel Galindo no esta llegando en dicho vuelo” El 13 de febrero de 2018 afirmó que un inspector del Sebin asesinado en la carretera Panamericana de Caracas participó en el operativo donde mataron a Óscar Pérez, pero el funcionario nada tuvo que ver con esa acción policial.



En esa oportunidad, la desmintió públicamente la periodista de sucesos con Diplomado en Criminalística, Lysaura Fuentes, quien afirmó: “Es totalmente falso que el funcionario del Sebín, Albert Andrés Camacho, 29 años de edad, asesinado ayer en una bomba de servicio en La Panamericana, haya participado en el operativo contra Óscar Pérez en El Junquito”.



El 28 de enero de 2018 dijo que el partido Acción Democrática no llegaba al 20% de la meta para validar el partido político. Ante el temor del acostumbrado desmentido público, intentó matizar anteponiendo un “todo indica” y “me dicen”. No obstante, en las treinta palabras no hubo una sola verdad. “Todo indica que ni AD ni PJ van a poder validar, ya que poca gente ha asistido al proceso. Me dicen que no llegan ni al 20% de la meta”.

La realidad fue completamente diferente a lo publicado por Maibort Petit, sobre lo que no posteó nada más.



Paradójicamente, en 2017 tuiteaba advirtiendo el poder de la difusión de “noticias falsas”. Pedía no circular aquellas emanadas por “laboratorios”, y dejaba claro que este tipo de “fake news” sólo “buscan crear confusión, desánimo y desinformación”.



Meses después explicó, en 2018, el que es hoy su propio modus operandi: “…se infiltra (…) se gana su confianza, le da información falsa que disfraza de verdad acompañada de documentos manipulados…”.



Al menos en nueve ocasiones ha señalado a través de Twitter en el último trino que existen cuentas falsas que publican información a su nombre, audios o contenidos que forman parte de un laboratorio.