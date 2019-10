(VIDEO) ¿Qué opina usted del aumento de salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional?

Carlos Padrón: en parte no, porque tú te pones a ver ahorita y un kilo de queso hasta está mas caro que un kilo de carne y qué puede hacer uno con 150, medio cartón de huevos cuesta 35,000 Bs...opinó que el ingreso que deberíamos tener debe ser, mínimo, mínimo un millón

El bulevar de Catia se extiende desde la plaza Sucre o plaza Catia como también se le conoce hasta cerca del Centro Comercial Propatria, es un hervidero de gente y de comercios que respiran a pesar de la crisis, una actividad exuberante y una vida activa al oeste de la ciudad de Caracas.Mas o menos a medio camino entre ambos puntos se encuentra la plaza Pérez Bonalde, donde el domingo 20 le preguntamos a algunos vecinos y andantes de la zona lo que pensaban del nuevo aumento de salario decretado por el Gobierno Nacional.Contamos una vez mas con la colaboración de César Henríquez, sociólogo jubilado y amigo de esta casa quien formuló inicialmente la siguiente pregunta:¿Qué opinas tú, qué te parece, estás de acuerdo con el aumento del salario mínimo decretado recientemente por el Gobierno Nacional?El aumento fue de 40.000 Bs a 150.000 Bs con un bono de alimentación de 150.000 Bs para los trabajadores activosY estas fueron las respuestas que obtuvimos:Carlos Padrón, quien saboreaba una sopa que se veía muy buena fue el primero de los encuestados: en parte no, porque tú te pones a ver ahorita y un kilo de queso hasta está mas caro que un kilo de carne y qué puede hacer uno con 150, medio cartón de huevos cuesta 35,000 Bs...opinó que el ingreso que deberíamos tener debe ser, mínimo, mínimo un millón.En relación a cada cuanto tiempo debe revisarse el salario mínimo dijo: no es tanto revisarse sino que el Presidente se aboque en congelar los precios y que de verdad salgan a la calle y revisen que la gente cumpla con las leyes y las normas.Por su parte David Moises Vargas expresó: el aumento que hoy estamos viviendo es un aumento que no va alcanzarle al venezolano, estamos bajo un sistema que está ahogante, estamos bajo un sistema con una mentalidad de subsidio.El gobierno enseñó a la persona a vivir de lo que ellos le den.El aumento no alcanza, ¿por que?, porque nuestra economía tiene una inflación del mil, mil por ciento. La solución que hoy necesitamos es una economía solvente, una economía estable, en lo cual tenemos que trabajar, pero desgraciadamente no vamos a poder por el gobierno que hoy tenemos.Con respecto al nivel de ingresos que deberíamos tener señaló que se debe dolarizar el país.La solución es un gobierno nuevo que pueda dar una solución a la economía que hoy está por el suelo.Luz Marina manifestó: a mi me parece bien...claro porque antes ni teníamos como invertir, ahorita son 150,, 300, ta bueno ese sueldo, horita me resuelvo con ese sueldo, antes no.Para Luz Marina, quien vende teticas de aceite, opinó que cada mes debe revisarse el salario mínimo.Emilio Velázquez: no me parece bien el aumento, porque sabes una vaina, aumentan el sueldo y entonces la comida la ponen mas cara, estimó que el salario mínimo debe ser de 500-600.000 Bs....y darle un parao a la inflación...el dólar debería circular junto al bolívar.Juan José Guzmán fue preciso en sus respuestas: muchos problemas con ese aumento, no satisface la compra de los productos...el salario mínimo debería ser el doble de lo que se aumentó y debería revisarse cada cuatro meses.Para Ana Rosa: ese aumento no es suficiente...es que todo está tan caro...el salario debería ser quinientos? contestó preguntándose...con respecto a la revisión comentó si todo lo suben todos los días prácticamente, que lo revisen cada tres o cuatro meses.Ramón Hernández caminando declaró: eso es como que no hay nadie, como que a uno no lo hubiesen ...esto está como dolarizado...salario mínimo dos millones de bolívares que serían como 160 dólares aproximadamente...el salario debe revisarse cada tres meses.Bueno, me parece bien, pero claro, algo mas, pero, poco a poco, mencionó Mirtha Sánchez, el nivel de salario debería ser un poquito mas alto...y el salario mínimo debería ser revisado cada mes.No debería haberse hecho opinó el señor Subero, no debería haberse hecho porque eso lo que hace es aumentar mas los precios, en este país sucede eso...para que bajaran los precios, si la gente no tiene que comprar ellos no tienen que vender.Alexander Farías: eso no alcanza ni para un cartón de huevos...el nivel de salario actual debería ser de por lo menos 500.000 Bs,mas o menos, para poder sobrevivir...debería revisarse un a vez al año pero que no aumenten nada...si aumentan el sueldo todo aumenta el triple.El próximo entrevistado oyó cuidadosamente la pregunta, pero no quiso opinar, ni dio su nombre.La señora Judith opinó que no alcanza para nada...debería ser un sueldo que nos alcance unos 600 o 700.000 Bs...desde que aumentaron el salario han aumentado los precios.Para el señor Marlon eso no sirve para nada, para nada, eso es una mentira, un engaño...el salario normal para una persona debe de ser de 400 a 500 dólares, que en bolívares serían mil...debería ser revisado cada dos o tres meses o es mejor que pagarían en dólares.Euclides Antonio Trejo León: esos 150.000 Bs prácticamente el sistema este, capitalista nos ha llevado de que ya no podemos comprar las cosas como es debido...son sal y agua...pero tenemos la esperanza que eso salga adelante...debería estar entre 450 dólares pero eso si controlando siempre la mafia del capitalismo...el salario mínimo hay que establecerlo como debe ser, trabajador arriba, capitalista abajo.Yo opino que para como está la inflación ahorita no ayuda en nada, dijo la señora Doris Correa, para mi el salario debería estar en 500.000 Bs y deberían revisarlo quincenalmente.Armando Núñez: mientras la situación sigue, el aumento de salario no es suficiente cada día los alimentos suben mas...los servicios fallan casi el 90%...no es tanto el salario mínimo sino que regulen los productos, porque ese es un saperoco...el que mantiene el pueblo aquí, aunque digan que es mentira, son los muchachos bachaqueros...aquí hay un problema grandísimo que es el sistema de los funcionarios, tanto guardias nacionales, como los colectivos, como la policía nacional que es los que están haciendo desastres en el bulevar.Todos estos muchachos que usted ve aquí tienen que pagar una vacuna de diez, quince mil bolívares diarios para mantenerse aquí.Cierra esta encuesta la señora Taína: a mi no me parece, no me parece porque eso no alcanza para nada...no, no me alcanza, compro un arroz y compro unos huevos...me dura una semana y alargando, el salario mínimo debería ser revisado cada mes y un monto adecuado debería ser de 1.500.000 Bs