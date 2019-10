(VIDEO) Trinidad Semprún: ''Derecho que no se defiende, derecho que se pierde''

Viernes, 25 de octubre de 2019.- Continuando con las participaciones en la plaza Morelos de Caracas del jueves 17 le tocó el turno al ingeniero José Rafael Figueroa quien vino del estado Barinas en representación de los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierras: ' 'Estamos en el mismo movimiento y lo que pedimos es calle y protesta porque este gobierno nos ha dado duro, duro de verdad a todos los sectores sindicales, a todos los trabajadores.



Cuando se nos muere un compañero en Barinas, tenemos que salir corriendo a poner una cabuya en una calle para pedir para enterrarlo.

Credito: aporrea tvi

En las clínicas no quieren atender a los trabajadores.



Lo que queremos es un salario digno y que el gobierno reconozca que ha fallado en este intento de este salario que nos aumentaron.



Estamos tristes los trabajadores, desmotivados con este salario...lo que les pido es unión y unión de todos los compañeros''.



Siguió en el uso de la palabra Trinidad Semprún de la Alianza Sindical Independiente del estado Bolívar: ''Un movimiento sindical que se está moviendo, que se está gestando algo importante en el país. No somos pocos, somos la voz de muchos.



Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.



Nosotros estamos aquí para defender nuestros derechos.



No podemos decir que nos aumentaron salario porque nosotros no tenemos salario, no hay salario en este país, somos unos trabajadores que subsidia al país, que subsidia a cada uno de los entes al cual nosotros pertenecemos.



Yo les pido ahora, hoy, en este día: abrace su convención colectiva, no importa si está aporreada, no importa si la quieren pisotear.



Nosotros con dignidad tenemos que levantarla, hacer que ella cobre vida, necesitamos que eso suceda.



Nosotros representamos las voces de muchos, muchas voces se han silenciado, muchas voces han tenido que ser enterradas, los jubilados, entristecidos, pero estamos nosotros unidos y dispuestos a seguir adelante.



Nosotros estamos en la calle, dispuestos a seguir adelante, sin que nadie nos apague la voz.



Derecho que no se defiende, derecho que se pierde''.





