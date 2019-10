(VIDEO) Eduardo Sánchez de la UCV: ''Cada puesto de trabajo tiene que ser una trinchera de lucha''

Viernes, 25 de octubre de 2019.- Eduardo Sánchez quien pertenece al Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UCV tomó la palabra en la plaza Morelos el jueves 17, hizo referencia a la constante presencia policial en las demostraciones de los trabajadores:



''Eso tiene una connotación importante porque eso demuestra no solamente el temor sino el miedo que tienen, en este caso, aquellos que en estos momento están propiciando la debacle del movimiento de los trabajadores venezolanos.



Porque saben, tienen la certeza, que una vez que el movimiento de los trabajadores empiece a recuperar el espíritu de cuerpo, se unifique, marche, que pelee por el derecho, en ese momento la historia empieza a cambiar, en ese momento la historia comenzará a dar un viraje.



Mencionó a continuación el caso reciente de Ecuador: un paquetazo neoliberal decretado por el gobierno ecuatoriano y las masa ecuatorianas no esperaron que lo aplicara sino quede una vez se sublevaron con conciencia de clase y dieron al traste con esa política.



Esos compañeros entendieron que solos no son nada, pero que cuando se unifica son una fuerza indestructible capaz de cambiar el curso de la historia.



Nosotros tenemos hoy la obligación de continuar en estos espacios de lucha, tratando de trazar una ruta histórica hacia la unidad de los trabajadores.



La Constitución establece en el artículo 91 el derecho a tener un salario digno y un salario digno es aquel que alcance para cubrir la cesta básica.



Para nosotros que se vayan todos porque los trabajadores somos los que producimos, los que sacamos este país adelante es la fuerza de trabajo.



Somos la única cosa indispensable para que este país funcione.



Cada puesto de trabajo tiene que ser una trinchera de lucha, nadie va a dar marcha atrás, seguiremos aquí, como los árboles contra la tempestad, de pie y exigiendo el derecho que tenemos a una vida digna y aun salario digno.''





Noticia relacionada: Para Xiomar Arteaga de la U.P.E.L.: ''Tenemos que seguir en esta lucha como una especie de apostolado''